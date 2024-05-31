شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة.. البيتكوين تسجل مكاسب طفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر عملة البيتكوين يوم الجمعة بنسبة 0.69 في المائة، ما رفع قيمة العملة المشفرة الأكثر استخدامًا في العالم إلى 68600 دولار في البورصات الدولية مثل CoinMarketCap، وتحوم عملة البيتكوين حول نفس النطاق السعري لأكثر من أسبوعين، وتوقع خبراء السوق أنه إذا فشلت عملة البيتكوين في كسر نقطة المقاومة البالغة 68800 دولار، فقد تدخل في دوامة الخسارة.



وشهدت الأثير خسارة بنسبة 1.58 بالمئة يوم الجمعة، ثاني أغلى الأصول بعد بيتكوين، يتم تداول إيثريوم بسعر 3,951 3,745 دولارًا ، وقال راجاجوبال مينون، نائب رئيس WazirX، "إن لدى المحللين آراء متباينة حول تأثير الأحجام المنخفضة المحتملة، لكن أداء Ethereum لا يزال قوياً".

شهدت معظم العملات المشفرة انخفاضًا في قيمتها يوم الجمعة، بما في ذلك Binance Coin وSolana وRipple وCardano وShiba Inu وAvalanche وPolkadot، اما العملات البديلة الأخرى التي شهدت انخفاضًا في أسعارها تشمل Near Protocol وPolygon وUniswap وCosmos وStellar وCronos.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.04 بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يبلغ التقييم الحالي لقطاع العملات المشفرة 2.54 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.



وفي الوقت نفسه، تشمل العملات المشفرة التي زادت قيمتها Tether وUSD Coin وDogecoin وChainlink وLitecoin وLeo، وقال شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذي لشركة BuyUcoin لـ Gadgets360: "إذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية في اجتماعه القادم، فقد يشهد سوق العملات المشفرة اتجاهًا تصاعديًا".