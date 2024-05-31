شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يضيف منصة "تيمو" الصينية إلى القائمة الخاضعة لضوابط معززة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بإضافة منصة التجارة الإلكترونية الصينية "تيمو" إلى قائمة المنصات الكبيرة الخاضعة لضوابط معززة بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره مسئول أوروبي.

وأوردت "إذاعة فرنسا الدولية"، أن المنصة، التي تشهد نموا سريعا في أوروبا بفضل استراتيجية الأسعار المنخفضة، أصبحت المنصة الرابعة والعشرين، إلى جانب أمازون وشي إن وزالاندو، التي تخضع للقواعد الأوروبية الأكثر صرامة لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانوني، حسبما أعلن هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس.

وعلي جانب أخر كشف تقرير صادر عن فاينانشيال تايمز ، أنه من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوربي تحقيقًا رسميًا في صفقة عملاق البرمجيات المقترحة من Adobe للحصول على منصة المصمم المستندة إلى السحابة فيجما، ويقال إن Adobe تخطط لشراء Figma في وقت لاحق من هذا العام مقابل 20 مليار دولار.

وكان الاتحاد الأوروبي أحد الهيئات الحكومية الاستباقية للتحقيق في صفقات التكنولوجيا الكبرى في السنوات القليلة الماضية، وفي وقت سابق ، راجع الاتحاد الأوروبي ووافق على صفقة مايكروسوفت البالغة 70 مليار دولار للاستحواذ على شركة Activision لصناعة Call of Duty.