شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور أقمارا جديدة للاتصالات وخدمات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة روس كوسموس الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير دفعة من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.

وذكر بيان صادر عن الوكالة - نقله موقع روسيا اليوم - "أن روس كوسموس وقعت عقدين مع شركة ريشيتنيوف الروسية لإنتاج أربعة أقمار من نوع سكيف، مخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت".

وأشار البيان إلى أن شركة ريشيتنيوف ستتولى مهمة تصنيع وإطلاق الأقمار الأربعة الجديدة، ومهمة اختبار هذه الأقمار في الفضاء.

وتستخدم أقمار سكيف - التي تعمل روسيا على تطوير عدة نماذج منها - لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض، وأطلق أول قمر منها مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع جونتيس إم في أكتوبر 2022، على متن صاروخ روسي من نوع سيوز -2.1b من قاعدة بايكونور الفضائية.

وستطلق هذه الأقمار في إطار مشروع شبير الروسي الذي يهدف إلى استحداث منظومة من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت للأرض وخدمات استشعار الأرض عن بعد، كما ستخصص بعض أقمار هذا المشروع لإجراء الدراسات العلمية ومراقبة الطقس والمناخ وبيئة الأرض.