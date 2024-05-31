شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستهدف إطلاق برنامج FSD الخاص بها فى الصين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول شركة تسلا تسجيل برنامج مساعد السائق المتقدم "القيادة الذاتية الكاملة" (FSD) لدى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وفقًا لمصادر تحدثت إلى رويترز إنها خطوة أولية يمكن أن تؤدي إلى اختبار الموظفين للنظام قبل طرحه في النهاية للعملاء في ثاني أكبر سوق عالمي لشركة Tesla.

وتأتي هذه الأخبار بعد زيارة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إلى الصين الشهر الماضي عندما رفع المسؤولون الحكوميون القيود المفروضة على استخدام سيارات تيسلا، وحصلت الشركة على صفقة لجمع بيانات الخرائط.

وتبلغ تكلفة FSD حاليًا 99 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة، أو 8000 دولار للتنشيط لمرة واحدة، ووفقًا لمصادر رويترز ، في الصين، يمكن أن يكون لها رسوم اشتراك شهرية مماثلة، وستواجه أيضًا منافسة من شركات صناعة السيارات الصينية، التي لديها بالفعل أنظمة متقدمة لمساعدة السائق متاحة في البلاد.

ويعد نظام Tesla FSD المتوفر حاليًا في الصين بمثابة تكرار أقل قدرة للبرنامج، على غرار نظام الطيار الآلي الخاص بالشركة والذي يمكنه المساعدة في التوجيه ولكنه لا يتنقل تلقائيًا في شوارع المدينة.

وفي الولايات المتحدة، ربط تقرير أصدرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في أبريل بين FSD وAutopilot ومئات الحوادث وعشرات الوفيات.

كما لم تطلق Tesla بعد FSD في أوروبا ، وكما كتبنا في عام 2022 ، “للحصول على هذه الموافقة، يجب على تسلا أن تثبت بشكل مقنع أن السيارات المزودة بـ FSD آمنة على الأقل مثل تلك التي لا تحتوي عليها.



