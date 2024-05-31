شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح جهاز MacBook Pro مزود بشاشة OLED فى عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث ان شركة أبل قد تطلق جهاز MacBook Pro بشاشة OLED في غضون العامين المقبلين، وفقًا لتقرير Omdia الذي يتوقع ارتفاعًا حادًا في الطلب على هذه الشاشات في العقد الحالي.



وتضمنت تشكيلة Pro الخاصة بالشركة أقوى معالجات Apple Silicon الخاصة بها خلال السنوات القليلة الماضية، لكن أبل لم تطلق بعد جهاز MacBook مزودًا بشاشة OLED توفر جودة صورة أفضل بكثير مقارنة بلوحة LCD، وإن كان ذلك بسعر أعلى.

تشير شركة أبحاث التكنولوجيا Omdia’s Display لتتبع توقعات الطلب على المدى الطويل إلى أن الارتفاع في العلامات التجارية التي تستخدم لوحات OLED على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية المتطورة الخاصة بها سيزيد من الطلب على الشاشات بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 37 بالمائة بين عامي 2023 و2031 .

وفي الوقت نفسه، صرح ريكي بارك، كبير المحللين الرئيسيين في شركة الأبحاث، أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن طراز MacBook Pro الذي تردده شركة أبل والمزود بشاشة OLED بعد عامين، ويقول المحلل: "من المرجح جدًا أن تقوم شركة أبل بدمج OLED في طرازات MacBook Pro الخاصة بها في وقت مبكر من عام 2026"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على لوحات OLED إلى ما يصل إلى 60 مليون وحدة بحلول عام 2031.

ويسلط تقرير Omdia أيضًا الضوء على كيفية قيام موردي مكونات العرض بالفعل باستثمارات للاستفادة من الطلب المتزايد على لوحات OLED - استثمرت كل من BOE (Jingdongfang) وSamsung Display في تكنولوجيا تصنيع G8.6 OLED والتي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج ضخم بحلول عام 2026 أو 2027، في حين أن ومن المتوقع أيضًا أن تقوم Visionox ببناء نفس قدرات الإنتاج.

وأشار تقرير حديث إلى أن شركة آبل تتوقع شحن أكثر من 9 ملايين وحدة من طراز iPad Pro (2024) الذي تم إطلاقه مؤخرًا، وهو أول جهاز لوحي من الشركة يتميز بشاشة OLED، ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتوقع على جهاز iPad Pro المجهز بتقنية Ultra Retina XDR OLED إلى زيادة الطلب على أجهزة OLED اللوحية بما يصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2023، وفقًا لـ Omdia.

وتتوقع شركة الأبحاث أيضًا أن وصول شاشات OLED المشاع عنها في طرازات iPad Air وiPad Mini المستقبلية لن يقنع المنافسين بتجهيز المزيد من الأجهزة اللوحية بشاشات OLED فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تجاوز الطلب على هذه اللوحات علامة 30 مليون وحدة بحلول عام 2029.