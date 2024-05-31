شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تكشف عن ChatGPT Edu للجامعات .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة OpenAI النقاب عن ChatGPT Edu، وهو إصدار متخصص من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها المصممة للجامعات لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في مختلف العمليات الأكاديمية وعمليات الحرم الجامعي.

ويعد هذا العرض الجديد، المدعوم بـ GPT-4o، بقدرات تفكير متقدمة عبر النص والرؤية ويتضمن أدوات مثل تحليل البيانات وتصفح الويب وتلخيص المستندات، وبفضل ميزات الأمان على مستوى المؤسسة ونموذج التسعير المعقول، من المقرر أن يصبح ChatGPT Edu أحد الأصول القيمة للمؤسسات التعليمية.

تم استلهام تطوير ChatGPT Edu من التنفيذ الناجح لـ ChatGPT Enterprise في جامعات مشهورة مثل جامعة أكسفورد، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، وقد استفادت هذه المؤسسات من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخبرات التعليمية والكفاءات التشغيلية، مما يمهد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع في الأوساط الأكاديمية.

تطبيقات الحرم الجامعي المبتكرة

لقد وجدت الجامعات طرقًا مبتكرة لدمج ChatGPT في عملياتها، وفي جامعة كولومبيا، تقود البروفيسورة نبيلة الباسل مشروعًا لدمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، وقد طوّر فريقها تقنية GPT التي يمكنها تحليل وتجميع مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة، وتحويل أسابيع من البحث إلى ثوانٍ، وبالتالي تمكين التدخلات الأكثر فعالية وفي الوقت المناسب.

في كلية وارتون، استخدم الطلاب الجامعيون وطلاب ماجستير إدارة الأعمال في دورات البروفيسور إيثان موليك ChatGPT لإكمال مهام التفكير النهائية، من خلال المشاركة في المناقشات مع GPT المدربين على المواد الدراسية، أبلغ الطلاب عن رؤى أعمق حول تعلمهم.

تعمل كريستيان ريفز، الأستاذة المساعدة في جامعة ولاية أريزونا، على برنامج Language Buddies GPT المخصص لطلابها لممارسة اللغة الألمانية، ويوفر هذا الذكاء الاصطناعي محادثات وملاحظات مخصصة، مما يساعد الطلاب على تحسين مهاراتهم اللغوية مع توفير وقت أعضاء هيئة التدريس في التقييمات.

ميزات ChatGPT Edu

تم تصميم ChatGPT Edu لتعزيز الأنشطة التعليمية والتشغيلية في الحرم الجامعي. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

--الوصول إلى GPT-4o: التفوق في تفسير النصوص والترميز والرياضيات.

--القدرات المتقدمة: تتضمن تحليلات البيانات وتصفح الويب وتلخيص المستندات.

--GPTs قابلة للتخصيص: يمكن للجامعات إنشاء إصدارات مخصصة من ChatGPT ومشاركتها داخل مساحات العمل الخاصة بها.

--حدود عالية للرسائل: توفر استخدامًا أكبر بكثير مقارنة بالإصدار المجاني من ChatGPT.

--دعم متعدد اللغات: يدعم أكثر من 50 لغة بجودة وسرعة محسنة.

أمان وخصوصية قويان: يتضمن ميزات مثل أذونات المجموعة والتسجيل الموحد (SSO) وSCIM 1 وإدارة GPT. لا يتم استخدام المحادثات والبيانات لتدريب نماذج OpenAI.

قال كايل بوين، نائب مدير تكنولوجيا المعلومات في جامعة ولاية أريزونا: "إن دمج تقنية OpenAI في أطرنا التعليمية والتشغيلية يؤدي إلى تسريع التحول في جامعة ولاية أريزونا. نحن نتعاون عبر مجتمعنا لتسخير هذه الأدوات، وتوسيع نطاق تعلمنا كنموذج قابل للتطوير للمؤسسات الأخرى. "

تم تصميم ChatGPT Edu للمدارس التي تتطلع إلى نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لإفادة طلابها ومجتمعات الحرم الجامعي. يتم تشجيع المؤسسات المهتمة بمعرفة المزيد على الاتصال بفريق OpenAI للحصول على مزيد من المعلومات.



