شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI توظف مهندسى الأبحاث لإعادة بناء فريق روبوتات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم OpenAI بخطوة كبيرة للعودة إلى مجال الروبوتات، حيث تتطلع إلى توظيف مهندسي أبحاث لبناء فريق روبوتات جديد، وكانت الشركة قد أغلقت وحدة الروبوتات السابقة الخاصة بها في عام 2020، لكنها الآن جاهزة للعودة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لمجلة فوربس، وعلى الرغم من أن OpenAI لم تعلن عن ذلك رسميًا، إلا أنها أكدت التوظيف من خلال قوائم الوظائف.

وتظهر قوائم الوظائف الخاصة بالشركة أن الموظفين الجدد سيكونون من بين الأعضاء الأوائل في هذا الفريق الجديد، مما يسلط الضوء على المرحلة المبكرة من هذا المشروع، ويشير هذا إلى تركيز OpenAI على الجمع بين تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة والروبوتات.

وعلى مدار العام الماضي، استثمرت OpenAI بكثافة في مجال الروبوتات من خلال صندوق الشركات الناشئة الخاص بها، لقد استثمرت ملايين الأموال في شركات مثل Figure AI و1X Technologies وphysical Intelligence.

وتُظهر هذه الاستثمارات اهتمام OpenAI القوي بدفع حدود الروبوتات البشرية، وفي شهر فبراير، ألمح OpenAI إلى إحياء الروبوتات هذا عندما قامت شركة Figure AI بجمع المزيد من الأموال، وبعد فترة وجيزة، أصدرت شركة Figure AI مقطع فيديو لروبوت يُظهر مهارات الكلام والتفكير الأساسية، مدعومًا بنموذج OpenAI.

وقال بيتر ويلندر، نائب رئيس OpenAI والذي كان جزءًا من فريق الروبوتات الأصلي: "لقد خططنا دائمًا للعودة إلى الروبوتات، ونرى طريقًا مع الشكل لاستكشاف ما يمكن أن تحققه الروبوتات البشرية عندما يتم تشغيلها بواسطة نماذج متعددة الوسائط ذات قدرة عالية. ".

يقول التقرير أن OpenAI لا تخطط للتنافس مباشرة مع شركات الروبوتات الأخرى. وبدلا من ذلك، تريد تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يمكن للشركات المصنعة الأخرى استخدامها في الروبوتات الخاصة بهم، وتشير قوائم الوظائف أيضًا إلى أن المهندسين الجدد سيعملون مع "شركاء خارجيين" وسيساعدون في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

و من غير الواضح ما إذا كانت شركة OpenAI ستحاول صنع أجهزة الروبوتات الخاصة بها، وهو التحدي الذي واجهته في الماضي، وفي الوقت الحالي، قد يكون التركيز على استخدام خبرتها في الذكاء الاصطناعي لتحسين وظائف الروبوتات.

إلى جانب ذلك، يقال إن شركة آبل دخلت في شراكة استراتيجية مع OpenAI لدمج تقنية ChatGPT في نظام التشغيل iOS 18 الخاص بهواتف iPhone، وفقًا لموقع The Information، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين قدرات سيري، مما يجعل المساعد الرقمي أكثر ذكاءً وأكثر استجابة مثل البشر.

يعد تكامل ChatGPT، وهو الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي طورته OpenAI تحت قيادة Sam Altman، بتغيير كيفية فهم Siri للاستفسارات المعقدة والإجابة عليها. الاتفاقية، المتوقع الإعلان عنها رسميًا في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) لهذا العام، استغرقت عدة أشهر ولم تخل من نصيبها من التحديات الداخلية والمقاومة من كلا الشركتين.