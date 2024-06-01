شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كروم يسهل القيام بمهام متعددة عبر ميزة تبويبات "Minimised Custom" الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم Google Chrome ميزة جديدة على نظام أندرويد في شكل علامات تبويب مخصصة مصغرة تعمل على تحويل صفحات الويب إلى نوافذ عائمة، وبحسب ما ورد تم رصد هذه الميزة لأول مرة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Google Chrome 122 لنظام أندرويد في مارس من هذا العام، مما يتيح لمستخدمين محددين استخدام علامات التبويب المخصصة في المتصفح.

وقد تم الآن طرح ميزة علامات التبويب المخصصة المصغرة على نطاق واسع للأجهزة التي تعمل بأحدث إصدار من Google Chrome، وفي منشور بالمدونة، أعلنت جوجل أن ميزة علامات التبويب المخصصة المصغرة في Chrome تتيح للمستخدمين التبديل بين التطبيقات الأصلية ومحتوى الويب.

وكما هو واضح في لقطة الشاشة أدناه، تظهر الميزة في شكل زر للأسفل على اللافتة العلوية بجانب اسم موقع الويب، ويؤدي النقر فوق الزر إلى تحويل علامة التبويب إلى نافذة صورة داخل صورة عائمة (PiP)، فيما تقول جوجل : “يتيح هذا التكامل السلس القيام بمهام متعددة عبر الأسطح، مما يعزز تجربة تصفح الويب داخل التطبيق”.



ولاستعادة علامة التبويب إلى حجمها الأصلي، يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على النافذة العائمة، مما يؤدي إلى تكبيرها، وتقول الشركة إن المطورين الذين يستخدمون علامات تبويب Chrome المخصصة سيختبرون هذا التغيير تلقائيًا بدءًا من الإصدار 124 من Google Chrome لنظام التشغيل أندرويد.

وبصرف النظر عن علامات التبويب المخصصة المصغرة، يقال إن جوجل تختبر أيضًا عددًا من ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) على متصفح Chrome، ويشير أحد التقارير إلى أنها قد تقدم نسخة من ميزة Circle to Search، التي تم إطلاقها مع سلسلة Samsung Galaxy S24 في يناير، إلى المتصفح.



