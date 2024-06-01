شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تعدين البيتكوين "Ocean" المدعومة من جاك دورسى تنقل مقرها الرئيسى إلى السلفادور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت شركة Ocean Mining، وهي مجموعة تعدين بيتكوين مدعومة من رئيس Block جاك دورسي، مقرها العالمي في السلفادور، حيث إن السياسات المؤيدة للعملات المشفرة في البلاد هي ما جذب مجمع تعدين العملات المشفرة للانتقال إلى هناك.

ومن المعروف أن عمليات تعدين العملات المشفرة تستهلك الكثير من الطاقة، مما أدى إلى قيام العديد من الدول بتثبيط هذه الشركات وحتى حظرها، و بالنسبة لـ Ocean، برزت السلفادور كأفضل موقع لإنشاء مقرها الرئيسي العالمي - حيث أصبحت أول دولة في العالم تقنن عملة البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021.

وتأسست شركة Ocean Mining في وايومنغ، وأغلقت جولة تمويل بقيمة 6.2 مليون دولار بقيادة دورسي في ديسمبر 2023. وفي الأشهر المقبلة، تخطط Ocean لتقديم برامج التوعية والتدريب حول Bitcoin للمواطنين السلفادوريين.

وتقول الشركة إنها تتطلع إلى تحقيق اللامركزية في قطاع تعدين العملات المشفرة، في الصورة الأوسع، تدعي شركة Ocean أنها تتطلع إلى مساعدة القائمين بتعدين العملات المشفرة في السيطرة على عملياتهم.

وإلى جانب سياساته المؤيدة للبيتكوين، يعمل الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي أيضًا على إنشاء "مدينة بيتكوين" حيث يمكن للعمليات والشركات المتعلقة بالعملة المشفرة أن تعمل وتسخير الطاقة من الطاقة البركانية لإجراء عمليات التعدين.

في الشهر الماضي، أعلنت شركة المدفوعات التي يقودها دورسي، بلوك، عن إنشاء شريحة تعدين بيتكوين الخاصة بها والتي تهدف إلى تحقيق اللامركزية في توريد أجهزة تعدين بيتكوين.

للمضي قدمًا، قررت Block تصميم نظام تعدين كامل للبيتكوين بناءً على التعليقات التي تلقتها من مجتمع القائمين بالتعدين. يرغب Dorsey في معالجة التحديات المتعلقة باكتشاف ما قبل البيع، والشراء، والموثوقية في أجهزة التعدين، وصيانة الآلات، بالإضافة إلى دعم ما بعد البيع.

على المستوى العالمي، من المتوقع أن تنمو القيمة السوقية لقطاع تعدين العملات المشفرة إلى 5.55 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12 بالمائة في الفترة المتوقعة (2024-2031)، وفقًا لتقرير تقرير صادر عن شركة استخبارات السوق SkyQuest.