شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطرح مميزات جديدة لميزة Status لجعلها أكثر تفاعيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث انستجرام ميزة "Status" أو الحالة بالعديد من الخصائص لجعها أكثر تفاعلية، وذلك من خلال إطلاق عدد من الميزات على مدار سنوات السابقة بحسب ما ذكره تقرير انجادجيت.

وكشف التقرير، أطلق انستجرام تطبيق Notes في ديسمبر 2022 كوسيلة للأشخاص لمشاركة الحالات أو Status على النظام الأساسي وهى لا تختلف كثيرا عن فيسبوك، فيما يستعد التطبيق لطرح مزيد من المميزات من خلال إضافة Note Prompts.

كما قام انستجرام بتجربة Note Prompts لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، وتسمح الميزة للمستخدمين بمشاركة أسئلة مثل "ماذا يجب أن آكل؟" أو "من سيكون في مدينة X في نهاية هذا الأسبوع؟" ويمكن للأصدقاء بعد ذلك الرد بالنصائح والاقتراحات والأفكار العشوائية حول هذا الموضوع.

ويبدو الأمر مشابهًا تمامًا لفيسبوك في عام 2012 تقريبًا، كما هو الحال مع ميزة جديدة أخرى، وهي الإشارات، حيث يمكن للمستخدمين الإشارة إلى صديق مباشرة في ملاحظاتهم.

كما أعلن انستجرام أيضًا عن Note Likes، والذي يعمل بشكل مشابه لكيفية عمل الإعجابات في كل مكان على جميع المستخدمين ما عليك فعله هو الضغط بطريقة مزدوجة على الملاحظة أو الضغط على القلب.

وظهرت الملاحظات على انستجرام فقط في العامين الماضيين، كما إنها تعكس القصص بعدة طرق، وتستمر لمدة 24 ساعة فقط، مع وجود ضوابط بشأن من يمكنه رؤيتها (مثل المتابعين المشتركين فقط) ، وتكون الملاحظات مرئية في البريد الوارد للمستخدم وفي الملفات الشخصية.



