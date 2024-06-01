شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستدعى أكثر من 125 ألف سيارة لإصلاح مشاكل حزام الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة تسلا استدعت ما يصل إلى 125227 سيارة من سيارتها بسبب مشكلة في نظام التحذير من حزام الأمان.

ووفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، قد يكون السائق غير مقيد، وقد لا يتم تنشيط ضوء التحذير والرنين، وينتهك هذا العطل متطلبات السلامة الفيدرالية ويمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص.

وتمتد الطرازات المتأثرة على مدى العقد الماضي، وتضم بعض سيارات موديل S ، وموديل X وموديل 3 موديل ، ومركبات موديل Y ، ولإصلاح المشكلة ستقوم تسلا بتغيير المستشعر من الاعتماد على وزن المقعد إلى ما إذا كان الإبزيم موصلاً بالكهرباء وتشغيل السيارة، ومن المفترض أن يبدأ التحديث عبر الهواء في شهر يونيو.

واستدعت تسلا بشكل خاص أكثر من مليوني سيارة في ديسمبر بعد مشكلات تتعلق بسلامة الطيار الآلي وتحقيق أجرته NHTSA لمدة عامين، وتبع ذلك المزيد من عمليات الاستدعاء في وقت سابق من هذا العام ، في يناير، استدعت Tesla 200000 سيارة من طراز S وX وY اعتبارًا من عام 2023 بسبب مشكلة برمجية منعت الكاميرا الاحتياطية من العمل عندما تكون السيارة في وضع الرجوع للخلف (وبالتالي الوقت الدقيق المطلوب لذلك).

وتشكل المركبات المدرجة أكثر من 10% من إنتاج الشركة لعام 2023، واستدعت تسلا أيضًا 3,878 شاحنة سايبر تركس في أبريل بعد اكتشاف أن وسادة الوقود قد تنفك .