أهم 7 مميزات تروكولر بريميوم تجعلك تشترك

هل تريد تجنب استقبال المكالمات المزعجة أو المكالمات من الأشخاص مجهولين الهوية؟ لقد ساعد تطبيق Truecaller في تحقيق ذلك من خلال الكشف عن هوية المتصل وخاصة للأرقام غير المحفوظة على هاتفك، ولكن هل هذا كل شئ؟ لم يتوقف برنامج معرفة اسم المتصل -تروكولر- عن تطوير نفسه وإضافة المزيد من المميزات حيث أصدر مؤخرًا نسخة مدفوعة بها مميزات وفوائد أكثر للمستخدمين، في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مميزات تروكولر بريميوم وكيف تختلف عن النسخة المجانية.

مميزات تروكولر بريميوم

يقدم Truecaller إصدارًا متميزًا يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى ميزات إضافية حيث يأتي الإصدار المدفوع بدون إعلانات، كما يحتوي على خيارات حظر متقدمة، ويدعم ميزة الاتصال الخفي، ومعرفة من قام بمشاهدة ملفك الشخصي، بل والأكثر من ذلك أنه يمكنك تعيين أي اسم ورقم وصورة لجعلها تبدو كما لو كنت تتلقى مكالمة من هذا الشخص، والآن هيا نتعمق أكثر للتعرف على مميزات التطبيق.

1- حجب ظهور الإعلانات

أكثر ما يزعج المستخدمين عند تحميل التطبيقات المختلفة على هواتفهم المحمولة هي ظهور الإعلانات داخل التطبيق، ويظهر ذلك في النسخ المجانية من البرامج والتطبيقات ومن ضمنها Truecaller للكشف عن هوية المتصل، ولكن مع النسخة المدفوعة التي أصدرها التطبيق تختفي الإعلانات تمامًا، لذلك تعد هذه أهم مميزات تروكولر بريميوم، حيث يمكنك التمتع بتجربة أقل انزعاجًا من التي تحصل على مع التطبيق المجاني، ويمكنك الحصول على Truecaller Premium من خلال اشتراك بسيط شهري أو سنوي.

2- اكتشاف من قام بزيارة ملفك الشخصي

تأتي أحد مميزات تروكولر بريميوم في معرفة الأشخاص الذين قاموا بزيارة ملفك الشخصي وذلك من خلال الحصول على إشعار لحظي عندما يشاهد شخص ما ملف Truecaller الخاص بك، يتيح لك ذلك القدرة على معرفة من قام بالبحث عن رقم هاتفك وقام بالوصول إلى ملفك الشخصي على تروكولر، ليس هذا كل شئ حيث لا تكتفي نسخة بيرميوم من التطبيق بعرض أسماء هؤلاء الأشخاص فقط، ولكن تقوم بإخبارك بتوقيت دخولهم صفحتك وعرض رقمهم الخاص، ويظهر ذلك في التطبيق بسهولة من خلال الذهاب إلى Who viewed my profile.

تساعدك هذه الميزة بشكل شخصي في معرفة الأشخاص الذين يتلصصون على أنشطتك بدون إذن منك، كما لها فائدة هامة في الأغراض التجارية إذا كنت تقدم خدمة أو منتج ولك جمهورك الخاص؛ حيث يمكنك التعرف على الأشخاص المهتمين بما تقدمه والتواصل معاهم.

3- وضع التصفح الخفي

يمكن من خلال النسخة المدفوعة من تروكولر عرض الملفات الشخصية للآخرين دون تنبيههم، وهذا ما يسمى بوضع التصفح الخفي وهي تشبه وضع التصفح المخفي في متصفحات الويب، فمن خلال تفعيل هذه الميزة ضمن مميزات تروكولر بريميوم يمكنك مشاهدة الملفات الشخصية للآخرين دون إعلامهم بذلك، ولكنها لا تتفعل بشكل تلقائي بعد الاشتراك في النسخة المدفوعة بل تحتاج إلأى:

الانتقال إلى <<من شاهد ملفي الشخصي>>

تفعيل <<مشاهدة الملفات الشخصية بخصوصية>>

ولكن هناك ملاحظة هامة يجب أن تعرفها قبل تفعيل هذه الميزة، وأنها تلغي ميزة اكتشاف من قام بزيارة ملفك الشخصي وذلك إذا كان كلا الطرفين من مستخدمة تروكولر بريميم، حيث أنه إذا قام شخص بتفعيل وضع التصفح الخفي لديه وقام بزيارة ملفك الشخصي، في هذه الحالة لن يصلك إشعار ولن تتمكن من معرفة أنه قام بزيارة صفحتك، ولكن تزهر هذه الميزة عندما يكون أحد المستخدمين بريميم والأخر مستخدم تروكولر بنسخته المجانية.

4- مزايا الحظر المتقدمة

من مزايا تروكولر بريميم التي يتميز بها عن Truecaller المجاني؛ أنه يمتلك قاعدة بيانات ضخمة تضم آلاف الأرقام المزعجة التي قام الأشخاص بحظرها بشكل مستمر في مختلف دول العالم، يتم تحديث هذه البيانات تلقائيًا وبشكل مستمر في نسخة تروكولر المدفوعة، ولكن لمستخدمي النسخة المجانية من Truecaller فقهم يحتاجون إلى تحديثها بشكل يدوي من خلال إعدادات التطبيق، لذلك نفس الرقم المتطفل يمكنه الوصول إلى مستخدمي تروكولر وإزعاجهم بينما لا يمكنه في نفس الوقت الوصول إلى الأشخاص الذين يمتلكون تروكولر بريميم.

5- إرسال المزيد من طلبات الاتصال

لم يكتفي تطبيق تروكولر بالكشف عن هوية المتصل فقط، بل تطور التطبيق ليتشابه بعض الشئ مع تطبيقات التواصل الاجتماعي وذلك من خلال ميزة Discover والتي تمكن المستخدمين من إجراءا محدادثات مع الأشخاص من مختلف دول العالم دون الحاجة إلى تسجيل أرقامهم على هواتفهم المحمولة أو معرفة معلومات تفصيلية عنهم.

بالرغم أن هذه الميزة متاحة من قبل في Truecaller إلا أنها تأتي ضمن مميزات تروكولر بريميوم حيث تزيد من عدد طلبات الاتصال التي يمكن للمستخدمين إجرائها لتصل إلى 30 طلب اتصال شهريًا، وبمجرد قبول الطرف الآخر لطلب الاتصال ستتمكن من معرفة مزيد من التفاصيل حوله مثل إيميله الشخصي وحساب الفيس بوك الخاص به والمزيد من التفاصيل التي قد يسمح للمستخدمين الآخرين بمعرفتها عنه.

ولكن يجب التنويه أن هذه الميزة لا تلقى استحسان جيمع المستخدمين فهي فقط تناسب هؤلاء الأشخاص الذين يرغبون في تكوين صداقات جديدة ومستمرة ولديهم دوافع اجتماعية للتعرف على أشخاص من دول وثقافات وجنسيات مختلفة.

6- عرض شارة Premium المميزة في ملف الشخصي

تستهوي هذه الميزة من مميزات تروكولر بريميوم بعض الأشخاص وهي ظهور شارة التميز Premium والتي تظهر في هيئة تاج ذهبي في ملفهم الشخصي، كما تظهر هذه الشارة عند إجراء المكالمات؛ فمبجرد امتلاكها وإجراء اتصال لأحد الأشخاص سوف تظهر هذه الشارة بجوار اسمك على هاتفه، كما أنها تزهر أيضًا عندما يبحث المستخدمين عن رقمك، وهذه الميزة مفيدة للأشخاص الذين يستخدمون أرقامهم لأغراض تجارية وتسويقية وتعطي أهمية وجدية لصاحب الرقم لدي المستخدمين الذين يقوم بالاتصال بهم.

7- تسجيل المكالمات

هذه هي أخر ميزة من مميزات تروكولر بريميوم ولكنها غير متوفرة لنظام التشغيل 9 أندرويد Android Pie وما بعده.

ختامًا، بعد أن تناولنا أهم مميزات تروكولر بريميوم، يمكنك أنت فقط تحديد ما إذا كانت هذه المميزات تستحق التجربة واستخدام نسخة مدفوعة برسوم شهرية أو سنوية، أو الاكتفاء بنسختك المجانية من تطبيق Truecaller، فقط أن من يمكنه تحديد ذلك على حسب احتياجاتك وميزانيتك.

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