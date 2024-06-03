شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما يمكن توقعه من جهاز iPad Mini 7 لعام 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما قامت شركة أبل بتحديث iPad Pro وiPad Air في شهر مايو، لا يزال iPad mini بحاجة إلى التحديث، حيث قدمت أبل آخر مرة جهاز iPad mini‌ جديد في سبتمبر 2021، لذا فقد تأخر إجراء إصلاح شامل، وفقاً لموقع macrumors

تشير الشائعات إلى أن شركة آبل تخطط لتحديث أصغر جهاز لوحي لها في عام 2024، ويسلط هذا الدليل الضوء على جميع الشائعات التي سمعناها عن الجهاز حتى الآن.

العرض والتصميم

لم نسمع شائعات عن تغييرات في تصميم جهاز iPad mini‌، مما يعني أنه من المحتمل أن يتميز بنفس الحجم مقاس 8.3 بوصة وتصميم الشاشة بالكامل، ويحتوي جهاز iPad mini‌ الحالي على زر تشغيل Touch ID، وهو ما نتوقعه أيضًا للطراز الجديد.

وفقًا لشائعة عام 2023، ستقوم شركة أبل بإجراء تعديل صغير على شاشة ‌iPad mini‌ في محاولة لتقليل "التمرير الهلامي"، وسيتم تدوير مجموعة الشاشة، وهو ما من المفترض أن يقلل التأثير عند استخدام ‌iPad mini‌ في الاتجاه الرأسي.

شريحة السلسلة A

يحتوي كل من ‌iPad Pro‌ و‌iPad Air‌ على شرائح M-series، لكننا لا نتوقع أن يحصل ‌iPad mini‌ على شريحة Mac هذا العام، بدلاً من ذلك، من المرجح أن تستخدم شركة أبل معالج A17 Pro الذي تم استخدامه في طرازات iPhone 15 Pro، أو بعض إصدارات A17 الأخرى.

من الممكن أيضًا أن يحصل جهاز ‌iPad mini‌ على شريحة A18 إذا جاء بعد تشكيلة iPhone 16، حيث تشير الشائعات إلى أن طرازات ‌iPhone 16‌ ستحتوي على شرائح في عائلة A18.

مع A17 Pro أو أفضل، سيكون ‌iPad mini‌ على قدم المساواة أو أسرع من طرازات ‌iPhone 15 Pro‌، لكنه لن يتمتع بسرعات ‌iPad Air‌ أو ‌iPad Pro‌.

ألوان جديدة

يتوفر ‌iPad mini‌ باللون الرمادي الفلكي وضوء النجوم والوردي والأرجواني في الوقت الحالي، وغالبًا ما تقوم أبل بتحديث خيارات الألوان بالتحديثات، لذا فإن الألوان الجديدة تعد احتمالًا واضحًا، مع ‌iPad Air‌، الذي غالبًا ما يحاكيه ‌iPad mini‌، وتخلصت أبل من اللون الوردي.

إذا أتاحت أبل جهاز iPad mini‌ بنفس ألوان ‌iPad Air‌، فقد يأتي باللون الرمادي الفلكي والأرجواني والأزرق وضوء النجوم.

الكاميرا الأمامية

قامت شركة أبل بنقل الكاميرا الأمامية على ‌iPad Air‌ إلى الحافة الأفقية للجهاز، ويمكنها إجراء نفس التغيير على ‌iPad mini‌، وقد يكون من غير المنطقي وجود كاميرا أفقية على ‌iPad mini‌، لأنها أقل استخدامًا مع لوحات المفاتيح.

الاتصال

تضيف أبل شبكة Wi-Fi 6E إلى كل منتج عند تحديثه، ومن المفترض أن يأتي دور ‌iPad mini‌ هذا العام، وسيسمح Wi-Fi 6E لجهاز iPad mini‌ بالاتصال بشبكة Wi-Fi بسرعة 6 جيجا هرتز على أجهزة التوجيه المدعومة.

من المتوقع أيضًا أن يتم إصدار Bluetooth 5.3، حيث يعد هذا تحديثًا آخر تجريه شركة أبل للأجهزة الجديدة، وقد يفقد جهاز iPad mini‌ فتحة nano-SIM الخاصة به، مع اختيار أبل لبطاقة eSIM فقط.

أبل قلم رصاص برو

يعمل ‌iPad mini‌ الحالي مع Apple Pencil 2، لذا من المحتمل أن يدعم الطراز الجديد ‌Apple Pencil‌ Pro، ويحتوي ‌Apple Pencil‌ Pro على إيماءة ضغط وردود فعل لمسية وجيروسكوب لدعم لفة البرميل وتكامل Find My.

تاريخ الافراج عنه

من المرجح أن تطلق شركة أبل جهاز iPad mini‌ جديدًا في نهاية العام، على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر، وفي بعض السنوات، تعقد شركة أبل حدثًا خاصًا في شهر أكتوبر لأجهزة Mac وiPad، ويمكننا تنظيمه في عام 2024.

يمكن تحديث طرازات MacBook Pro وMac mini وiPad منخفض التكلفة جنبًا إلى جنب مع ‌iPad mini‌ في الخريف.

موديلات iPad mini المستقبلية

هناك شائعات بأن شركة Apple تعمل على جهاز iPad mini قابل للطي وتقنية عرض OLED لجهاز iPad mini‌، ولكن من غير المتوقع حدوث أي من هذه التحديثات في عام 2024.

‏OLED أو ‌iPad mini‌ القابل للطي أو OLED ‌iPad mini‌ القابل للطي هي تقنيات غير متوقعة حتى عام 2026 أو 2027 أو حتى بعد ذلك.