شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التعرف على الرسائل الاحتيالية والتصيد الإلكتروني.. دليل للحماية من الفخاخ الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي، أصبحت الرسائل الاحتيالية والتصيد الإلكتروني تهديدات خطيرة تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء، هذه الهجمات تهدف إلى سرقة المعلومات الشخصية، الوصول إلى الحسابات المالية، أو توزيع البرمجيات الخبيثة، كمستخدمين للإنترنت، من الضروري أن نكون متيقظين وقادرين على التعرف على هذه التهديدات والتعامل معها بفعالية، في هذا المقال، سنستعرض كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل المشبوهة، كيفية التعامل مع محاولات التصيد الاحتيالي، ونصائح حول التحقق من مصداقية الروابط والمواقع

كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل المشبوهة 1. التدقيق في عنوان البريد الإلكتروني المرسل:

غالبًا ما تأتي رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من عناوين تبدو مشبوهة أو غير مألوفة، تحقق من عنوان البريد الإلكتروني الكامل وليس فقط الاسم الظاهر، قد يحاول المحتالون تقليد عناوين معروفة بإجراء تغييرات طفيفة لا تُلاحظ بسهولة، مثل استخدام أرقام بدلاً من حروف أو إضافة رموز غير ملحوظة

2. الانتباه إلى اللغة والمحتوى:

البريد الإلكتروني الاحتيالي قد يحتوي على أخطاء نحوية أو إملائية، أو لغة غير معتادة أو رسمية بشكل مفرط، إذا كان النص يبدو غير طبيعي أو يحتوي على طلبات غير معتادة، يجب التعامل معه بحذر

3. التحذيرات والعروض غير الواقعية:

كن حذرًا من الرسائل التي تدعي أنك ربحت جائزة كبيرة أو تطلب منك التصرف بسرعة لتفادي مشكلة خطيرة، مثل إغلاق حسابك، المحتالون يعتمدون على إثارة العواطف لدفعك إلى اتخاذ إجراءات متهورة

كيفية التعامل مع محاولات التصيد الاحتيالي وتجنب الوقوع في الفخاخ الرقمية 1. عدم النقر على الروابط المشبوهة:

لا تقم بالنقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، بدلاً من ذلك، انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي عبر كتابة عنوانه في المتصفح

2. التحقق من المرفقات:

لا تفتح أي مرفقات غير متوقعة أو مشبوهة، يمكن أن تحتوي المرفقات على برمجيات خبيثة تصيب جهازك بمجرد فتحها

3. استخدام برامج مكافحة الفيروسات:

تأكد من أن لديك برنامج مكافحة فيروسات محدث ومُفعّل على جهازك، هذه البرامج يمكن أن تكتشف وتحظر العديد من محاولات التصيد الاحتيالي

4. الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة:

إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني تعتقد أنها محاولة تصيد احتيالي، قم بالإبلاغ عنها إلى مزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك أو إلى الفريق المختص في مؤسستك

نصائح حول التحقق من مصداقية الروابط والمواقع 1. فحص الروابط بعناية:

قبل النقر على أي رابط، قم بتمرير المؤشر فوقه دون النقر لرؤية عنوان URL الكامل، تأكد من أن الرابط يبدأ بـ "https://" وأنه يحتوي على اسم نطاق صحيح يعكس الموقع الذي تتوقع زيارته

2. استخدام أدوات التحقق:

هناك أدوات ومواقع على الإنترنت يمكنها التحقق من الروابط والملفات المشبوهة، مثل "VirusTotal"، هذه الأدوات تقوم بفحص الروابط والملفات عبر قواعد بيانات متعددة للبحث عن أي علامات خطر

3. التأكد من شرعية الموقع:

تحقق من وجود شريط العنوان الأخضر أو القفل المغلق بجانب عنوان الموقع في المتصفح، هذه الرموز تشير إلى أن الموقع يستخدم تشفيرًا لحماية بياناتك

4. البحث عن أخطاء تصميمية:

المواقع الاحتيالية غالبًا ما تكون ضعيفة التصميم وتحتوي على أخطاء نحوية وإملائية، إذا بدا لك الموقع غير احترافي أو يحتوي على أخطاء واضحة، فقد يكون احتياليًا