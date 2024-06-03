شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تدوين ملاحظات على iPhone بدون عناوين غامقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشكل افتراضي، عندما تقوم بتدوين ملاحظة جديدة في تطبيق Notes على جهاز iPhone الخاص بك، دائما ما يكون السطر الأول من الملاحظة مكتوب بالخط العريض حيث يبدأ الكتابة بأسلوب العنوان، ويستخدم السطر الثاني وما بعده حجم الخط الأساسي القياسي، وفي كثير من الأحيان، يكون هذا أمرًا غير مرغوب فيه وتريد فقط تدوين الأشياء دون إجراء شكلي لعنوان الصفحة، إليك كيفية تغيير إعدادات ملاحظاتك للقيام بذلك.

فيما يلي كيفية تغيير Notes بحيث يبدأ دائمًا بالخط الأساسي العادي

1- على أجهزة iPhone أو iPad، تتوفر التفضيلات من خلال تطبيق الإعدادات، كما يلي:

2- افتح تطبيق الإعدادات.

3- قم بالتمرير لأسفل وانقر على الصف المسمى "الملاحظات" لفتح تفضيلات الملاحظات.

4- قم بالتمرير لأسفل وانقر على "الملاحظات الجديدة".

5- اضغط على "الجسم" لتغيير الإعداد, الآن سيكون نمط الكتابة الافتراضي الخاص بك للملاحظات الجديدة هو حجم الخط القياسي، بدون نص غامق.

6- في Notes لنظام التشغيل Mac، يمكنك العثور على نفس الخيار عن طريق فتح Notes وتحديد "Notes" -> "Settings..." من شريط القائمة.

يغير الإعداد تنسيق الصفحة فقط، وسيظل السطر الأول من النص مستخدمًا في قائمة الملاحظات كملخص "العنوان"، بالإضافة إلى اختيار "النص"، يمكنك أيضًا اختيار "العنوان" أو "العنوان الفرعي" بدلاً من "العنوان".



لنفترض أنك قمت بتغيير الإعداد إلى "الجسم"، لا يزال بإمكانك إضافة العناوين والعناوين يدويًا إذا كنت تريد ذلك، على أساس ملاحظة بملاحظة.

لتغيير التنسيق بسرعة، حدد سطرًا من النص ثم اضغط على الزر "Aa" الموجود على شريط الأدوات الموجود أعلى لوحة المفاتيح، ويمكنك بعد ذلك تحديد أحد الإعدادات المسبقة للتنسيق لتطبيقه يدويًا.



