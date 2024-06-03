أفضل برامج حساب السعرات | معًا لصحة أفضل

بالطبع جميعنا نحب الطعام ومن منا لا يحبه، ولكن تناول الطعام بكميات كبيرة يؤثر سلبًا على صحتنا ورشاقتنا بالتأكيد، واليوم على موقع عرفنى سوف يطرح لكم أفضل برامج حساب السعرات، وقد بحثنا كثيرًا لمعرفة الافضل والاحسن ومميزات كل برنامج وعيوبه، ولمعرفة ذلك تابع معنا.

أفضل برامج حساب السعرات

1- Daily Burn

هو إحدى برامج حساب السعرات هو برنامج لياقة بدنية عبر الإنترنت يوفر مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو التدريبية، وبرامج التمرين المخصصة، وأدوات التغذية، وايضًا مجتمعًا داعمًا.

مميزات تطبيق Daily Burn

قدم Daily Burn أكثر من 6000 تمرين رياضي موزعة على مختلف أنواع الرياضات، مثل: الكارديو، تدريبات القوة، اليوجا.

يتيح لك Daily Burn تتبع تقدمك في التمارين الرياضية والنظام الغذائي.

يقدم Daily Burn خطط غذائية مخصصة تناسب أهدافك، مثل: إنقاص الوزن، أو زيادة العضلات، أو تحسين الصحة العامة.

يتيح لك Daily Burn إنشاء برامج تمرين مخصصة تناسب احتياجاتك وأهدافك، مع إمكانية اختيار مدة التمرين ودرجة صعوبته.

عيوب تطبيق Daily Burn

لا يتوفر Daily Burn حاليًا باللغة العربية، مما قد يمثل صعوبة لبعض المستخدمين.

يُعد Daily Burn من البرامج باهظة الثمن، حيث تبدأ اشتراكاته الشهرية من 19.99 دولارًا أمريكيًا.

يركز Daily Burn بشكل أساسي على التمارين المنزلية، مما قد لا يناسب الأشخاص الذين يفضلون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

تحميل التطبيق:

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

2- Lifesum

هو احدى برامج حساب السعرات، الذى يساعدك على تتبع نظامك الغذائي ويتيح لك مراقبة صحتك وتحقيق أهدافك.

مميزات تطبيق Lifesum

يتميز بسهولة الاستخدام وتسمح لك بتسجيل وجبات الطعام وممارسة الرياضة وتتبع تقدمك بسهولة.

يحتوي Lifesum على قاعدة بيانات ضخمة للأطعمة، بما في ذلك الأطعمة المجهزة والوجبات السريعة، مما يسهل عليك العثور على المعلومات الغذائية لما تأكله.

يحتوى ايضًأ على مسح الباركود على المنتجات الغذائية لإضافة معلوماتها الغذائية تلقائيًا إلى سجلاتك وهذه ميزة جيدة للغاية.

يساعدك على تتبع تناولك للمغذيات، مثل: السعرات الحرارية، والدهون، والكربوهيدرات، والبروتين، والألياف.

يقدم لك مجموعة واسعة من الوصفات الصحية التي يمكنك إضافتها إلى خططك الغذائية.

عيوب تطبيق Lifesum

تتطلب بعض الميزات مثل: خطط الغذائية المخصصة، والوصفات، وتحليل المغذيات المتقدمة، اشتراكًا مدفوعًا.

قد لا تكون دقة تتبع السعرات الحرارية في Lifesum مضمونة بنسبة 100٪، خاصةً للأطعمة المجهزة، وهذا يعتمد على اراء المستخدمين.

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

3- Fooducate

من برامج حساب السعرات المميز للغاية، يساعدك على اتباع نظام غذائى صحى وإنقاص الوزن.

4- مميزات تطبيق Fooducate

يقوم بتقييم كل منتج غذائي من A+ إلى D- بناءً على قيمته الغذائية. يساعد ذلك المستخدمين على اتخاذ خيارات صحية عند تناول الطعام.

يسمح لك Fooducate بمسح الباركود على المنتجات الغذائية للحصول على معلوماتها الغذائية وتقييمها من الميزات التى توفر الكثير على المستخدمين.

يمكنك استخدام Fooducate كذلك لتتبع ما تأكله وتشربه على مدار اليوم، يساعد ذلك على مراقبة السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي تتناولها.

يضم مجتمعًا داعمًا من المستخدمين الذين يمكنهم مشاركة تجاربهم وتقديم النصائح لبعضهم البعض.

عيوب تطبيق Fooducate

تتطلب بعض الميزات مثل: خطط الغذائية المخصصة، والوصفات، وتحليل المغذيات المتقدمة، اشتراكًا مدفوعًا.

قد تكون قاعدة البيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية ليست دقيقة للغاية لذلك أن لزم الامر تتحقق من المعلومات من مصادر اخرى.

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

5- Meal Snap

هو احدى برامج حساب السعرات، الذى يساعدك على تتبع نظامك الغذائي ويتيح لك مراقبة صحتك وتحقيق أهدافك ومساعدة المستخدمين فى التخطيط لوجباتهم.

مميزات تطبيق Meal Snap

يتميز Meal Snap بواجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين بالعثور على وصفات سريعة وسهلة التحضير.

يقدم أكثر من 10000 وصفة من مختلف أنحاء العالم مع إمكانية البحث حسب المكونات، والنوع، والحمية الغذائية، وغيرها.

ايضًا يتبع السعرات الحرارية والمغذيات التي تتناولها، مع إمكانية ربطه بتطبيقات تتبع اللياقة البدني.

عيوب تطبيق Meal Snap

يُعد Meal Snap احدى برامج حساب السعرات المدفوعة حيث تبدأ اشتراكاته الشهرية من 4.99 دولارًا أمريكيًا.

لا يتوفر حاليًا باللغة العربية، مما قد يمثل صعوبة لبعض المستخدمين العرب.

يركز بشكل أساسي على الوصفات الغربية، مما قد لا يناسب الأشخاص الذين يبحثون عن وصفات من ثقافات أخرى

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

6- My Net Diary

هو ايضًا احدى برامج السعرات الحرارية، هو تطبيق لتتبع الطعام والسعرات الحرارية وصحة الجسم يساعدك على تحقيق أهدافك الصحية.

مميزات تطبيق My Net Diary

يتميز واجهة سهلة الاستخدام وبديهية مما يجعله مناسبًا للمستخدمين من جميع المستويات.

يحتوى ايضًا على قاعدة بيانات ضخمة للأغذية تضم أكثر من 1.5 مليون عنصر غذائي، مع معلومات شاملة عن القيمة الغذائية لكل عنصر.

يعمل على تتبع السعرات الحرارية التي تتناولها بدقة، مع إمكانية تحديد أهدافك اليومية من السعرات الحرارية.

يتيح لك My Net Diary ربطه بأجهزة تتبع النشاط البدني لتتبع خطواتك وسعراتك الحرارية المحروقة.

عيوب تطبيق My Net Diary

بعض الميزات تتطلب اشتراكا مدفوعًا.

لا يتوافر باللغة العربية حاليًا، مما يتسبب فى صعوبة لبعض المستخدمين.

قد يكون صعب فى الاستخدام بالنسبة للمستخدمين المبتدئين.

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

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7- My Fitnesspal

هو احدى اشهر برامج حساب السعرات فى العالم مع أكثر من 200 مليون مستخدم، يُساعدك على تتبع نظامك الغذائي وممارسة الرياضة وفقدان الوزن.

مميزات تطبيق My Fitnesspal

يحتوى على قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 5 ملايين طعام، بما في ذلك الأطعمة المعبأة والمطاعم والأطعمة المنزلية.

يتميز بسهولة الاستخدام ليس مثل بعض التطبيقات الاخرى.

يعمل على تتبع السعرات الحرارية والمغذيات والنشاط البدني والوزن.

الامر المميز للغاية ولا تتواجد فى التطبيقات الاخرى، حيث يمكنك التواصل مع أصدقائك وعائلتك لمشاركة تقدمك والحصول على الدعم.

عيوب تطبيق My Fitnesspal

بعض الميزات تتطلب اشتراكا مدفوعًا.

قد تكون قاعدة البيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية ليست دقيقة للغاية لذلك أن لزم الامر تتحقق من المعلومات من مصادر اخرى.

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

8- Lose it

من برامج حساب السعرات، الذى يساعدك على تتبع نظامك الغذائي ويتيح لك مراقبة صحتك وتحقيق أهدافك.

مميزات Lose it

يتميز بسهولة الاستخدام و البساطة حتى بالنسبة الى المستخدمين المبتدئين.

يسمح لك بتتبع السعرات الحرارية التي تتناولها وتستهلكها، مما يساعدك على البقاء في نطاق السعرات الحرارية الموصى بها لإنقاص الوزن.

وكذلك يسمح بتتبع خطواتك ونشاطك البدني، مما يساعدك على زيادة نشاطك وتحسين صحتك العامة.

عيوب Lose it

لا يوفر على الدعم الكافى لتحفيز المستخدمين.

بعض الميزات تتطلب اشتراكا مدفوعًا.

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

9- FatSecret

هو احدى برامج حساب السعرات، حيث يعمل على تتبع السعرات الحرارية والنظام الغذائي وصحة الجسم، يساعد المستخدمين على إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزنهم.

مميزات FatSecret

يتوفر إصدار مجاني من FatSecret يقدم العديد من الميزات الأساسية مثل: تتبع السعرات الحرارية والنظام الغذائي والتمارين الرياضية، ووزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم.

يسمح لك بمسح الباركود على المنتجات الغذائية للحصول على معلوماتها الغذائية وتقييمها من الميزات التى توفر الكثير على المستخدمين.

يحتوي FatSecret على قاعدة بيانات ضخمة للأغذية تضم أكثر من 200 مليون طعام، مما يسهل على المستخدمين العثور على المعلومات الغذائية للأطعمة التي يتناولونها.

عيوب FatSecret

بعض الميزات تتطلب اشتراكا مدفوعًا.

دقة البيانات ليست مضمونة على الاطلاق.

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

10- CronoMeter

هو احدى برامج السعرات الحرارية المميز للغاية حيث انه سهل وبسيط للغاية فى الاستخدام ويحتوى على الكثير من البيانات التى تفيد المستخدمين.

مميزات CronoMeter

مقارنة بالتطبيقات الأخرى، يمكن لـ Cronometer تتبع المزيد من العناصر الغذائية بشكل ملحوظ، وهو أمر مفيد إذا كنت تحاول تحسين مدخولك من العناصر الغذائية بشكل عام.

سهل الاستخدام للغاية يحتوي موقع الويب الخاص بالتطبيق أيضاً على مدونة ومنتدى حيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة والعثور على معلومات حول كيفية استخدامها.

عيوب CronoMeter

يحتوى على الكثير من الاعلانات التى تكون مزعجة للمستخدمين.

ليس مجانى بالكامل، ويحتاج الى الاشتراك لاضافة بعض الخصائص.

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

11- Easy Fit Calorie Counter

هو احدى برامج حساب السعرات، يعمل على تتبع السعرات الحرارية واللياقة البدنية متاح على كل من نظامي التشغيل Android و iOS، يساعدك التطبيق على تتبع ما تتناوله من طعام وتمارين رياضية وحساب عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها وتحديد أهدافك الصحية وتحقيقها.

مميزات Easy Fit Calorie Counter

يتميز بسهولة الاستخدام.

يتضمن على قاعدة بيانتا كبيرة من الاطعمة .

يقوم التطبيق بحساب عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها من كل وجبة أو وجبة خفيفة.

يمكنك تحديد أهدافك الصحية، مثل: إنقاص الوزن أو زيادة العضلات، وسيقوم التطبيق بمساعدتك على تحقيقها.

عيوب Easy Fit Calorie Counter

بعض الميزات تتطلب اشتراكًا مدفوعًا

قد لا تكون قياسات الطعام دقيقة دائمًا، خاصة عند تناول الطعام في الخارج أو تحضير الطعام في المنزل.

لا يتوفر التطبيق حاليًا باللغة العربية، مما قد يمثل صعوبة لبعض المستخدمين.

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

12- Soraate (برنامج سعراتى)

هو من برامج حساب السعرات الحرارية، وهو عبارة عن تطبيق مصري للياقة البدنية والنظام الغذائي يقدم مجموعة من الميزات لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم الصحية.

مميزات Soraate (برنامج سعراتى)

يساعد Soraate المستخدمين على تحديد احتياجاتهم من السعرات الحرارية اليومية بناءً على جنسهم، عمرهم، وزنهم، طوله.

يقدم Soraate قائمة طعام صحية تناسب احتياجات المستخدم من السعرات الحرارية.

يضم قاعدة بيانات واسعة من الوصفات الصحية التي يمكن للمستخدمين اختيارها لتحضير وجباتهم.

يمكن للمستخدمين تتبع تقدمهم في إنقاص الوزن أو زيادة العضلات من خلال رسوم بيانية وقياسات الجسم.

يضم مجتمعًا داعمًا من المستخدمين الذين يمكنهم مشاركة تجاربهم وتقديم النصائح لبعضهم البعض.

عيوب Soraate (برنامج سعراتى)

يُعد Soraate من البرامج باهظة الثمن، حيث تبدأ اشتراكاته الشهرية من 75 جنيهًا مصريًا.

يركز ايضًا بشكل أساسي على النظام الغذائي العربي، مما قد لا يناسب الأشخاص الذين يفضلون اتباع أنظمة غذائية أخرى.

تحميل التطبيق مجانًا للأندرويد

تحميل التطبيق مجانًا لـIOS

كما ترى تتوفر العديد من التطبيقات للتغذية والصحة التي قد تكون أكثر ملاءمة لاحتياجاتك، ومن المهم للغاية إجراء بحث شامل ومقارنة مختلف الخيارات قبل تحميل اى تطبيق ويجب أن تضع فى اعتبارك أنك تعمل على الحفاظ على صحتك و رشاقتك ولكن ليس ابهار الاشخاص حولنا فإنك يجب أن تحب نفسك كما انت.