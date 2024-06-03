شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة بسيطة لفتح تجربة شبيهة بالتطبيق بعد منع تطبيق Threads على أجهزة iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن انستجرام كشركة لم تسمع أبدًا عن هذا المنتج الصغير المسمى iPad، وقد لا يكون هناك أبدًا تطبيق Instagram iPad، وهو ما لا يبشر بالخير بالنسبة لفرص Threads الخاصة في دعم iPad الأصلي أيضًا، ولكن هل تعلم أنه يمكنك الحصول على تجربة Threads شبيهة بالتطبيق على جهاز iPad الآن؟ إليك كيفية الحصول على أفضل تجربة لجهاز iPad، وفقاً لموقع 9to5google

لحسن الحظ، Threads هو تطبيق ويب تقدمي، مما يعني أنه يمكنك إضافة موقع الويب إلى شاشة iPad الرئيسية وسيعمل كثيرًا مثل تطبيق iPad الأصلي.

إليك الخطوات السريعة للحصول على تجربة أفضل لـ Threads iPad:



1- افتح Safari وانتقل إلى Threads net

2- اضغط على أيقونة مشاركة Safari

3 اضغط على خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية".

سيكون لديك الآن رمز المواضيع على شاشتك الرئيسية

عندما تفتح أيقونة Threads الجديدة على شاشتك الرئيسية، لن يتم فتح Safari، بل سيتم عرض تطبيق مخصص لـ Threads.

تمامًا كما لو أن Threads يقدم تطبيق iPad أصليًا، فإن تطبيق الويب الخاص به لا يعرض شريط عناوين Safari أو المفضلة أو أي عناصر أخرى لواجهة مستخدم Safari، وبدلاً من ذلك، كل ما ستراه هو Threads وتخطيط سطح المكتب الجديد سهل الاستخدام.

لا شك أن تطبيق Threads الحقيقي لجهاز iPad سيكون خيارًا أفضل، ولكن في حالة عدم حدوث ذلك أبدًا، فأنا سعيد جدًا بتوفر أفضل شيء تالي اليوم.

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