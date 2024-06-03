شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم التقيد.. تيك توك: لم نصنع خوارزمية خاصة بأمريكا فى الوقت الراهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير سابقة أن تيك توك يعمل على خوارزمية خاصة بالولايات المتحدة، إلا أن الشركة نفت هذا الأمر، ووصفته بأنه "مضلل وغير دقيق في الواقع"، وذكرت منصة التواصل الاجتماعي أنه لم يكن من الممكن إنشاء خوارزمية توصية منفصلة لمستخدميها في الولايات المتحدة، وبالتأكيد ليس خلال الجدول الزمني البالغ 9 أشهر الذي حدده القانون الجديد، وفقاً لموقع phonearena.

وقد وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون يحظر تيك توك في البلاد لأسباب أمنية الشهر الماضي، أمام الشركة حتى يناير 2025 لتقرر ما إذا كانت تريد بيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة محلية (وهي الطريقة الوحيدة لعدم حظر تيك توك)، ومع ذلك، ذكرت ByteDance، الشركة الأم لـ تيك توك، أنها لن تبيع التطبيق، ورفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية.

وفقًا لرويترز، كان تيك توك يعمل على إنشاء نسخة من خوارزميته للولايات المتحدة، ومع ذلك، قال تيك توك إن هذا التقرير غير صحيح في منشور على X.

يبدو أن هذا لن يكون خيارًا لإبقاء تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة، ولا يزال هناك حوالي 9 أشهر قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ بالنسبة لشركة ByteDance لمحاولة اكتشاف شيء ما حتى تتمكن من البقاء في الولايات المتحدة.