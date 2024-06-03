شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قناة مستر بيست تصبح الأكثر اشتراكا على يوتيوب بـ 266 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت قناة Mr Beast أخيرًا على لقب القناة الأكثر اشتراكًا على يوتيوب، ونشر جيمي دونالدسون، الذي يدير القناة المشهورة بتحدياتها المتقنة وهداياها الباهظة، على موقع X أن MrBeast قد وصل إلى أكثر من 266 مليون مشترك، متجاوزًا قناة الموسيقى الهندية الشهيرة T-Series، وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع عدد المشتركين إلى 269 مليونًا، لدى T-Series حاليًا حوالي 266 مليونًا، وفقاً لموقع Business Insider.

كتب منشئ المحتوى يوم الأحد: "بعد 6 سنوات، انتقمنا أخيرًا لـ Pewdiepie"، في إشارة إلى مستخدم YouTube Felix Kjellberg، المعروف أيضًا باسم PewDiePie، الذي احتل المركز الأول على يوتيوب حتى تجاوزته T-Series في عام 2019.

يمثل تجاوز T-Series صعودًا غير عادي لدونالدسون، الذي تجنب دورة التراجع التي عانى منها العديد من شخصيات الإنترنت الأخرى، ويشتهر MrBeast بمقاطع الفيديو الفخمة التي يتنافس فيها متابعوه على جوائز نقدية ضخمة.

لقد بدأ بتحميل مقاطع الفيديو على يوتيوب منذ عام 2012، ومنذ ذلك الحين توسع في مجال الأغذية من خلال مجموعته من شوكولاتة Feastables والعلامة التجارية للبرجر MrBeast Burger.

رفع دونالدسون لاحقًا دعوى قضائية ضد الشركة التي تقف وراء سلسلة MrBeast Burger، مدعيًا أن البرجر "ذو الجودة العالية " يضر بعلامته التجارية.

كما أعلن دونالدسون مؤخرًا أنه أبرم صفقة مع أمازون لإنشاء عرض ألعاب لـ Amazon Prime يسمى "Beast Games" والذي سيشهد تنافس 1000 شخص للحصول على جائزة قدرها 5 ملايين دولار.

صرح مستخدم اليوتيوب لمجلة تايم في شهر فبراير أنه يكسب ما بين 600 إلى 700 مليون دولار سنويًا، لكنه لا يعتبر نفسه ثريًا، لأنه يعيد استثمار كل ما يكسبه في مقاطع الفيديو الخاصة به.