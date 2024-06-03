شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض 5 أفلام تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي فى مهرجان تريبيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي لأول مرة في مهرجان تريبيكا، وهو مهرجان سينمائي في نيويورك عمره 20 عامًا أسسه الممثل روبرت دي نيرو، وبالتعاون مع OpenAI، من المقرر أن يعرض مهرجان تريبيكا العرض الأول لفيلم "Sora Shorts"، وهو خمسة أفلام قصيرة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي في 15 يونيو وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض أداة تحويل النص إلى فيديو من OpenAI، Sora، في مهرجان.

والتزم صانعو الأفلام - جميع خريجي المهرجان - باتباع الشروط المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي حددتها اتفاقيات العام الماضي مع المخرجين والممثلين والكتاب في صناعة السينما، وفقًا لبيان صادر عن المهرجان. لقد تم تثقيفهم حول أدوات OpenAI، والوصول المبكر إلى Sora، وحرية إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بهم بشكل مستقل وطُلب منهم إكمال مشاريعهم في غضون أسابيع قليلة فقط.

قالت جين روزنتال، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Tribeca Enterprises، إن "القصص تأتي إلينا كفيلم روائي طويل، أو تجربة غامرة، أو قطعة فنية، أو حتى فيلم قصير تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. لا أستطيع الانتظار لرؤية ما ستفعله هذه المجموعة من خريجي تريبيكا المبدعين بشدة."

قدمت OpenAI Sora مرة أخرى في فبراير "لفهم ومحاكاة العالم المادي المتحرك". على الرغم من أن الأداة لم يتم طرحها للعامة بعد، إلا أن OpenAI تدعي أنها تنشئ مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة من النص.

رأى بعض قدامى المحاربين في هوليوود في البداية أن هذا يمثل تهديدًا، أوقف المخرج تايلر بيري خططه لتوسيع الاستوديو بقيمة 800 مليون دولار مؤقتًا بعد أن رأى قدرات سورا.

ومنذ ذلك الحين، يقول المبدعون الذين تمكنوا من الوصول إلى Sora إنه عزز عمليتهم الإبداعية، كما إنهم قادرون على توصيل المفاهيم المجردة بشكل أكثر وضوحًا وتصور الأفكار بطرق جديدة ولا يشعرون أنهم قابلون للاستبدال.