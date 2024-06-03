أفضل 10 تطبيقات المشي لربح المال | Sweatcoin على القائمة

هل تعتقد أنه يمكنك الحصول على ربح بمجرد المشي يوميًا، بالطبع لا أقصد تحقيق الربح الخاص بصحتك وجودة حياتك لأن هذا أمر بديهي، ولكن ما أعنيه هو الحصول على المال، والمفاجأة أنه يمكنك بالفعل تحقيق ذلك مع تطبيقات المشي لربح المال.

كان من الغريب في بداية الأمر ظهور تطبيقات المشي لربح المال، ولكن مع إدراك أهمية الحفاظ على الصحة واتباع أسلوب حياة صحي كان لا بد من وجود وسيلة تساعدنا في ذلك وخاصة مع الانتشار الواسع للإنترنت، وكان التساؤل كيف يتم تطويع هذا من أجل صحة أفضل؟

إلى أن ظهرت تطبيقات اللياقة البدينة المنتشرة في متاجر التطيقات ومن ثم، كان الاتجاه لأسلوب آخر وهو كيف أربح المال وأحافظ على لياقتي البدنية وصحتي في نفس الوقت، وهذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا اليوم، فقط أكمل القراءة وتعمق معنا لنكتشف معًا ما الأمر.

ما هي تطبيقات المشي لربح المال؟

تطبيقات المشي لربح المال هي تطبيقات تساعدك على تتبع خطواتك أثناء المشي والجري كما تحسب لك السعرات الحرارية التي تم حرقها، تشجعك هذه التطبيقات على ممارسة نظام صحي يومي وتحفزك أيضًا على إكمال المهام المطلوبة وتحويل حركتك وخطواتك إلى أموال يمكنك استخدامها في الحصول على خصومات، وفيما يلي سوف نتناول كيفية عمل هذه التطبيقات وأشهر التطبيقات لمساعدتك في اختيار التطبيق الأنسب لك.

كيف يمكنك الحصول على المال باستخدام تطبيقات المشي؟

‍تعتمد معظم تطبيقات المشي لربح المال على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتتتبع أنشطتك البدنية.

تمنحك بعض تطبيقات اللياقة البدنية المال مقابل المشي وتكافئك على إكمال الخطوات التي حددتها لك، يمكن أن يشمل ذلك مهام مختلفة مثل المشي لمسافة كيلومترات معينة، أو إكمال أي عمل آخر مثل ركوب الدراجات أو السباحة أو ممارسة أي تمارين لياقة بدنية أخرى.

هناك تطبيقات معينة تتيح لك تحديد أهدافك الشخصية من التطبيق بتحديد بعض المهام وتحديد موعد اكتمالها، وعند إكمال أهدافك المحددة في الوقت المحدد، يكافئك التطبيق بأشكال مختلفة، مثل حصولك على العملات الرقمية والعملات المعدنية داخل التطبيق وحتى النقود الورقية.

تساعد العديد من تطبيقات اللياقة البدنية في كسب المال عن طريق المشي ومشاركة الأفراد خبارتهم وتجاربهم على تطبيقاتها ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

أشهر تطبيقات المشي لربح المال

الآن بعد أن تعرفنا على كيفية عمل الربح باستخدام تطبيقات اللياقة البدنية، هيا نتعرف معًا على أشهر تطبيقات المشي لربح المال والتي يمكنك تنزيلها على هاتفك وعيش التجربة بنفسك.

1- Evidation

تم إطلاق تطبيق Evidation، المعروف سابقًا باسم Achievement، في عام 2012، وهو تطبيق لتتبع الصحة يكافئك على المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة وممارسة الرياضة وغيرها من التمارين التي يتم تتبعها عبر التطبيق، وتحويلها إلى نقاط وتنتهي صلاحية النقاط بعد عام واحد من تاريخ اكتسابها وهو من أشهر تطبيقات المشي لربح المال .

يمكنك من خلال التطبيق ربح ما يصل إلى 80 نقطة يوميًا لأنشطة التمارين الرياضية وست نقاط يوميًا لتسجيل الطعام أو تتبع النوم أو وزن نفسك أو التأمل أو مشاركة رحلتك الصحية على تويتر، يتم تحويل كل 10000 نقطة تكسبها إلى 10 دولارات ويتم دفعها مباشرة من خلال PayPal أو الإيداع المباشر أو Giftrocket، يمكنك أيضًا استخدام النقاط للتبرعات للجمعيات الخيرية المختلفة، كما ‍يتيح لك Evidation معرفة المزيد حول الموضوعات المتعلقة بالصحة من خلال الاستطلاعات والنصائح والمقالات.

كما يمكن لـ تطبيق Evidation الاتصال بأكثر من 20 تطبيق آخر لتتبع اللياقة البدنية، بما في ذلك Apple Health وSamsung Health وFitbit وGarmin وStrava وRunKeeper وMapMyFitness وMyFitnessPal وMisfit.

2- HealthyWage

يعد HealthyWage أحد أهم تطبيقات المشي لربح المال، يمكنك من خلال التطبيق تعيين التحديات الشخصية على التطبيق بناءً على الخطوات التي تتخذها أو قيامك بأي نشاط بدني والفوز بالمال عند إكمالها.

يسمح التطبيق للمستخدمين بالمشاركة في تحديات فقدان الوزن للحصول على جوائز نقدية تصل إلى 10000 دولار، يمكنك تحديد المستوى الذي تتوقعه لنفسك والمشاركة في تحدي لتخمين مقدار الوزن الذي ستخسره من خلال المشي أو أي نشاط آخر.

3- PK Rewards

PK Rewards هو تطبيق قائم على نظام التشغيل iOS يتتبع تمرينك والأنشطة البدنية الأخرى لمساعدتك على كسب المال مقابل المشي، يمكن استخدام مكافآت المشي لشراء منتجات وخدمات من منصات مختلفة، بما في ذلك Nike وAmazon وAirbnb وWalt Disney وStarbucks وLululemon.

يسمح لك التطبيق بكسب عملات افتراضية مقابل المكافآت أو دعم المؤسسات الخيرية، سوف تكسب المال مقابل أي نشاط بدني يمكن تتبعه من خلال هاتفك بواسطة PK Rewards، كلما بذلت المزيد من الجهد في التمرين، كلما كسبت العملات المعدنية بشكل أسرع، لذلك يساعدك التطبيق على تحسين مستوى ممارسة النشاط البدني من المستوى البسيط إلى المستوى المرتفع.

يمكنك ربط التطبيق بـ Apple Watch أو جهاز مراقبة معدل ضربات القلب المتوافق للحصول على تقدير أكثر دقة للجهد المبذول أثناء أداء التمرينات.

4- Sweatcoin

تطبيق Sweatcoin هو الجوكر من بين تطبيقات المشي لربح المال، وهو تطبيق مجاني متوفر على نظامي Android وiOS ويقدم عمليات الدفع للمستخدمين على شكل عملة رقمية، يمكن استخدام الأموال التي يتم اكتسابها من Sweatcoin لشراء المنتجات أو التبرع للجمعيات الخيرية.

تم تصميم Sweatcoin بذكاء شديد لتحديد الحد الأقصى لسرعة بصمة القدم أثناء المشي، كما يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بهاتفك ومقياس التسارع المدمج لتتبع أنشطتك، يقوم التطبيق بتحويل كل 2000 خطوة تقوم بها إلى عملة مشفرة.

يمنحك Sweatcoin العديد من المكافآت ومنها بطاقات الهدايا، كما يمكنك استبدال العملات المعدنية المكتسبة من التطبيق على أكثر من 1000 منصة لشراء السلع والخدمات، بما في ذلك أجهزة iPhone والساعات الذكية والكورسات المدفوعة واشتراك نتفليكس.‍

يتوفر التطبيق في أكثر من 60 دولة، ويستخدمه أكثر من 120 مليون مستخدم ومن المتوقع انضمام ما يقرب من مليار شخص.

تشمل آخر تحديثات التطبيق إمكانية تحويل تلك العملات التي تحصل عليها من Sweatcoin إلى عملات رقمية، وهي عملة “Sweat” التي سيتم إطلاقها قريباً، وستكون عملة رقمية مشفرة مثل بيتكوين، وبمجرد إطلاق العملة سوف يمكنك من خلال التطبيق إنشاء محفظتك الرقمية ودخول عالم العملات المشفرة بكل سهولة.

5- Higi

Higi هو تطبيق لتعزيز اللياقة البدنية يتتبع صحتك عن طريق إدخال ضغط الدم ودهون الجسم والوزن والطول في أقسام التطبيق الصحية المختلفة، من خلال الاشتراك في Higi، يمكنك الاستفادة من العديد من المنتجات والخدمات الصحية داخل التطبيق والحصول على توصيات متعلقة بمشاكلك الصحية.

تطبيق Higi ليس مستقل بذاته، بل يتعاون مع العديد من الأجهزة والتطبيقات لتحويل جهود اللياقة البدنية إلى نقاط للحصول على مكافآت، بما في ذلك Fitbit و Nike+ وStrava وRunKeeper وOmron وendomondo وGarmin وiHealth وStriiv وUnder Armour ويمكنك الانضمام مجانًا وربط تطبيقاتك لتحديث نقاطك المكتسبة في تحديات التطبيق ويمكن أن تكون التحديات لمدة أسبوع أو شهر.

تتحول النقاط إلى فرص في السحب على الجوائز في نهاية التحدي، كما يتم احتساب النقاط أيضًا ضمن المكافآت، بما في ذلك الخصومات على المنتجات الصحية ومنتجات اللياقة البدنية، كما يمكنك الحصول على المزيد من النقاط عن تشجيع المزيد من الأفراد بالتسجيل في التطبيق.

أحد عيوب بعض تطبيقات المشي لربح المال ومنها Higi هو أن معظم المكافآت عبارة عن خصومات وعروض ترويجية، مثل الحصول على خصم بنسبة محددة على المنتجات بدلاً من الحصول على النقود بشكل فوري أو جوائز ، ولكن في بعض الأحيان يقدم التطبيق مكافآت خيرية حتى تتمكن من التبرع بالنقاط الزائدة.

6- CashWalk

CashWalk من أفضل تطبيقات المشي لربح المال وكسب الدولارات، وهو متاح على كل من نظامي Android وiOS، تتمثل آلية عمل التطبيق في عد الخطوات التي تقوم بها لتتبع أنشطتك ويقوم مكافئتك مقابل كل 100 خطوة تخطوها، كما أنه يتتبع السعرات الحرارية التي تحرقها والوقت الذي تقضيه في ممارسة الرياضة.

يمكنك تحويل النقاط التي تكتسبها من خلال التطبيق والاستفادة منها بشراء بطاقات الهدايا والمنتجات على المنصات تلمختلفة، مثل: Amazon وWalmart وSephora وeBay وUber.

7- Lifecoin

Lifecoin هو تطبيق مجاني لنظامي التشغيل Android وiOS يساعدك على كسب المال مقابل المشي ويكافئك بعملات معدنية مدى الحياة مقابل كل خطوة تخطوها والتي يتم التحقق منها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

يكافئك التطبيق على العادات الصحية الأخرى مثل الجري والنوم بشكل أفضل وتناول الطعام بشكل صحيح، كما أنه يوفر Lifecoin أيضًا فوائد صحية ومكافآت عند مشاركة التطبيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو تشجيعك لمزيد من الأشخاص بالاشتراك في التطبيق، وبذلك في كل مرة يقوم شخص بتنزيل التطبيق وتسجيله باستخدام رابط الدعوة الخاص بك، تحصل على خمس عملات معدنية مدى الحياة، ويمكن بعد ذلك استبدال العملات المكتسبة لشراء منتجات متنوعة، بما في ذلك أجهزة iPhone وبطاقات هدايا PayPal وAirPods وiWatch وبطاقات هدايا Amazon.

8- Optimity

يعد Optimity أحد تطبيقات المشي لربح المال وتحسين اللياقة البدنية من أجل حياة أكثر صحة وأكثر ثراءً، التطبيق متوفر على كل من iOS وAndroid، كما يقدم Optimity تحسين مستمر لمعلوماتك الصحية من خلال المعلومات الصحية والنصائح التي يقدمها.‍

يقدم التطبيق أيضًا تحديات ممتعة يمكن ممارستها مع الأصدقاء والعائلة من أجل زيادة الوعي الصحي، وكلما زاد تفاعلك مع هذا التطبيق، زادت مكافأتك.K إلى جانب تتبع وتقييم نشاطك البدني، يقدم Optimity معلومات حول العديد من الموضوعات الأخرى، بما في ذلك الصحة العقلية والتغذية والترابط الاجتماعي والأسري.

9- MapMyFitness

يتيح لك استخدام MapMyWalk أو MapMyRun أو أي من تطبيقات المشي لربح المال من MapMyFitness الانضمام إلى التحديات وفرص الحصول على جوائز، تشمل الجوائز العديد من منتجات Under Armor ومنتجات اللياقة البدنية، يمكن أيضًا ربط التطبيق مع أحذية Under Armor الذكية، وحساب عدد خطواتك وسرعتها.

على الرغم من أنك لن تكسب نقود حقيقية أو مكافآت مضمونة، إلا انه من أهم مزايا التطبيق أنه يمكنه الاتصال بأجهزة استشعار Fitbit والهاتف الخاصة بك لمتابعة نشاطك طوال اليوم، أو يمكنك تتبع التدريبات الفردية عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

10- FitPotato

FitPotato هو تطبيق مجاني متاح على نظامي التشغيل Android وiOS يتيح لك كسب المال مقابل المشي، يمكنك أيضًا ربح مكافآت في كل مرة تمارس فيها تحديات اللياقة البدنية بمفردك أو مع مستخدمي FitPotat الآخرين.

يجب إكمال ثلاثة تحديات على الأقل أسبوعيًا لكسب النقود مقابل الخطوات التي تقوم بها، يتحدد ذلك على نوع التحدي الذي تقوم به ويمكن أن يكون أي شيء بسيط بداية من الكشي والجري والمشي بالحيوانات الأليفة، المستخدمون الذين يقومون بإكمال ثلاثة تحديات بنجاح خلال الأسبوع يصبحون مؤهلين للمشاركة في الجائزة الأسبوعية.

في الختام، بعد الاطلاع على مقالنا هذا، نرجو أن يشجعك هذا على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتك، أو المشي على الأقل من خلال استخدام أحد تطبيقات المشي لربح المال التي قمنا بعرضها، والحصول على فرصة حياة صحية رياضية وتحسين جودة حياتك والتربح وكسب المال والمزيد من المكافئات في نفس الوقت.

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