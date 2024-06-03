شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحديث الأخير يعطل التطبيق.. كيف تجعل واتساب يعمل من جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق واتساب مؤخرًا عن وجود ميزة جديدة، وهي مرشح الدردشة المفضلة، في طور التنفيذ، وقد تم طرح الميزة لمستخدمي النسخة التجريبية لأغراض الاختبار، لكن رد الفعل لم يكن جيدًا، فوفقًا لموقع WABetaInfo، تعرض التحديث الجديد لعطل خطير.

ومع تحديث WhatsApp beta لنظام التشغيل أندرويد، أبلغ بعض مختبري الإصدار التجريبي عن مواجهة عطل عند فتح التطبيق، ومنع هذا العطل المستخدمين من استخدام كل من WhatsApp Messenger وWhatsApp Business تمامًا.

وذكر التقرير أيضًا أن المستخدمين واجهوا أيضًا عطلًا عند إجراء المكالمات أو قبولها، مما يزيد من إعاقة قدرتهم على استخدام التطبيق بفعالية للتواصل مع جهات الاتصال الخاصة بهم.

وتسببت هذه المشكلات في إحباط كبير بين المستخدمين، حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى محادثاتهم أو إجراء مكالمات، مما أدى إلى تعطيل روتين اتصالاتهم اليومي، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مثل هذه المشكلات يمكن أن تحدث عند استخدام الإصدارات التجريبية، لأنها ليست إصدارات مستقرة.

كيفية إصلاح هذا الخطأ؟

على الرغم من أن المشكلة تحدث فقط لعدد قليل من المستخدمين، الذين تم إدراجهم كمستخدمين تجريبيين، فقد أبلغوا أن محاولة إعادة تشغيل الجهاز أو فرض إيقاف التطبيق أثبتت عدم فعاليتها، ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة إلى تحديث جديد لإصلاح الأخطاء للحصول على حل نهائي، كما تم الإعلان عنه عبر WABetaInfo على X.

وقد لوحظ أنه بعد تثبيت الإصدار التجريبي الأخير من WhatsApp لنظام أندرويد من متجر Google Play، عالج تحديث إصلاح الأخطاء المشكلة المذكورة أخيرًا، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تثبيت آخر تحديث لحل الأعطال التي كانت تؤثر في السابق على قدرتهم على فتح التطبيق وإجراء المكالمات أو قبولها.

يتم طرح الإصلاح بعد تثبيت أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp لنظام أندرويد لذا إذا كنت تواجه مثل هذه المشكلات، فتأكد من تثبيت هذا الإصدار لتتمكن من استخدام إصدار من WhatsApp دون مواجهة الخطأ.

ما هو فلتر الدردشة المفضلة؟

الميزة الجديدة في WhatsApp beta تتيح للمستخدمين فصل الدردشات الأكثر استخدامًا وإضافتها إلى المفضلة لديهم، وسيعمل هذا الفلتر على تحسين تجربة المستخدم من خلال مساعدة المستخدمين على فصل جهات الاتصال العادية الخاصة بهم عن الآخرين. على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يستخدم مجموعة عمل يوميًا، ولكن في بعض الأحيان تعيق جهات الاتصال الأخرى الوصول، فيمكن للمستخدم إضافة هذه المجموعة إلى المفضلة.

ووفقا للتقارير، يضيف التحديث الجديد خيارا آخر إلى واجهة المستخدم الخاصة بـ WhatsApp، وحاليًا، يقدم التطبيق ثلاثة خيارات، وهي الكل وغير المقروءة والمجموعات، لكن بعد هذا التحديث من المتوقع أن تظهر أربعة خيارات من خلال إضافة المفضلة.