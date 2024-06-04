شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: سام ألتمان يستثمر فى 400 شركة وممتلكاته تبلغ 2.8 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استثمر سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، وصناديقه الاستثمارية في أكثر من 400 شركة، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ألتمان هو أحد المستثمرين الأفراد الأكثر غزارة في وادي السيليكون، حيث تبلغ قيمة ممتلكاته 2.8 مليار دولار على الأقل اعتبارًا من أوائل هذا العام.

ولا يمتلك الرئيس التنفيذي حصة في OpenAI، والتي تقدر قيمتها بـ 86 مليار دولار، وبحسب ما ورد يتقاضى راتباً سنوياً يبلغ حوالي 65000 دولار. وذكرت بلومبرج أن صافي ثروته تجاوزت مؤخرًا علامة 2 مليار دولار .

ويرجع معظم ذلك إلى محفظته الاستثمارية المترامية الأطراف، والتي تضم شركات كبرى مثل Reddit وStripe .

وذكرت الصحيفة أن ألتمان حصل أيضًا على خط دين من بنكه، جيه بي مورجان تشيس، والذي يسمح له باستثمار مئات الملايين من الدولارات في الشركات الناشئة الخاصة.

وذكر تقرير المجلة أن العديد من الشركات الناشئة التي ضخت ألتمان الأموال فيها تتعامل أيضًا مع OpenAI، مما يثير تساؤلات حول الصراعات المحتملة للرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي.

وفي مثال حديث، أعلنت شركة OpenAI عن شراكة مع Reddit، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 10% وعزز حصة Altman الشخصية في Reddit بمقدار 69 مليون دولار.

وفي منشور مدونة حول الشراكة ، قالت OpenAI إن Altman لم يشارك في الصفقة، التي قادها مدير العمليات في الشركة ووافق عليها مجلس إدارتها المستقل.

ولم يستجب ممثلو Altman على الفور لطلب التعليق من Business Insider الذي تم تقديمه خارج ساعات العمل العادية.

عندما اتصلت به The Journal، رفض المتحدث باسم Altman التعليق على أي تضارب محتمل في المصالح بين OpenAI واستثماراته الشخصية.

وقال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة OpenAI، للمنفذ إن ألتمان "اتبع السياسات باستمرار وكان شفافًا بشأن استثماراته".

وقال تايلور: "يركز سام بشكل كامل على دوره كرئيس تنفيذي، و نحن ندير بعناية أي تعارضات محتملة ونضع دائمًا OpenAI ومهمتنا في المقام الأول".

عضو مجلس إدارة OpenAI السابق هيلين تونر، التي ساعدت في طرد ألتمان لفترة وجيزة من OpenAI في نوفمبر الماضي، اتهمت مؤخرًا الرئيس التنفيذي بـ "حجب المعلومات" و"تحريف" ما كان يحدث.

في إحدى حلقات البودكاست " The TED AI Show "، ادعى تونر أن ألتمان لم يخبر مجلس الإدارة بأنه كان يمتلك سابقًا صندوق OpenAI لبدء التشغيل .

وقال تايلور في تصريح للبودكاست في ذلك الوقت: "نشعر بخيبة أمل لأن السيدة تونر تواصل إعادة النظر في هذه القضايا".

وذكرت رويترز أنه تم توثيقه في ملف مارس أن الشركة قد غيرت هيكل إدارة صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بها، لذلك لم يعد ألتمان مسيطرًا على الصندوق.