شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google One يتخلص من ميزة مهمة للمستخدمين.. هل تؤثر عليك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد Google One مجموعة من التحديثات مؤخرًا، حيث أضافت الشركة طبقة AI Premium، وجعلت بعض أدوات صور جوجل المدفوعة مسبقًا مجانية، وأزالت ميزة VPN، الآن، يبدو أنه قد يكون هناك تغيير آخر فيما يتعلق بخيارات دعم Google One.

عندما تم إطلاق Google One في عام 2018، قدمت جوجل ميزة كبيرة بشأن توفير إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى خبراء جوجل للمساعدة في الإجابة على أي أسئلة.

ووفقاً لموقع phonearena، إذا كنت تستخدم تطبيق Google One على نظام Android، فقد تلاحظ أن علامة التبويب "الدعم" في الأسفل قد اختفت الآن، لا يوجد سوى علامات التبويب الصفحة الرئيسية والتخزين، وتم استخدام صفحة الدعم القديمة، التي كانت تحتوي على رمز القلب، لتزويدك بروابط سريعة لدعم الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني، يمكنك أيضًا الاطلاع على "الجلسات الاحترافية" والاطلاع على المقالات الشائعة ومراجعة سجل الدعم الخاص بك هناك.

الآن، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فسيتعين عليك البحث في درج التنقل، والضغط فوق "مساعدة"، ثم "اتصل بنا"، وهو نفس الشيء كما هو الحال في تطبيقات جوجل الأخرى، إنه مخفي قليلاً، أو يمكنك فقط زيارة مساعدة Google One على الويب.

قد يعني هذا أن جوجل تعطي أهمية أقل لميزة "الوصول إلى خبراء Google"، في الواقع، لم يعد يتم ذكر عبارة "الوصول إلى خبراء Google" على موقع one google ، وكان من المفترض أن يحدث هذا التغيير في منتصف شهر أبريل تقريبًا.

ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الحصول على الدعم بصفتك عضوًا في Google One، هناك مقالة دعم تنص على أنه يمكنك التحدث إلى الخبراء عبر الدردشة أو الهاتف أو البريد الإلكتروني إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن أحد منتجات Google.