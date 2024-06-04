شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AMD تكشف عن معالجات Ryzen AI 300 لأجهزة اللاب توب بدعم Copilot + والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت AMD عن معالجات Ryzen AI 300 لأجهزة اللاب توب وRyzen 9000 لأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والتي تستهدف على التوالي أداء الذكاء الاصطناعي الأفضل للكمبيوتر المحمول والألعاب السريعة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

والجدير بالذكر أن رقائق Ryzen AI 300 تتميز بوحدة معالجة عصبية مُجددة (NPU) مع 50 TOPS (عمليات تيرا في الثانية) من أداء الذكاء الاصطناعي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أجهزة الكمبيوتر المحمول السابقة من AMD ، وفي الوقت نفسه، يقال إن معالجات سطح المكتب الجديدة أسرع بنسبة 16% من سابقاتها عندما يتعلق الأمر بالأداء العام.

وقال التقرير، أن شركة Qualcomm لم تعد الشركة الوحيدة القادرة على التباهي بأجهزة الذكاء الاصطناعي السريعة لأجهزة الكمبيوتر Copilot +.

وتضع المبادرة، التي كشفت عنها مايكروسوفت قبل بضعة أسابيع، معيارًا جديدًا للمواصفات الأساسية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتتطلب أجهزة الكمبيوتر Copilot+ وحدة NPU تتمتع بما لا يقل عن 40 TOPS من أداء الذكاء الاصطناعي، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، ومحركات أقراص SSD سعة 256 جيجابايت للتأهل كأجهزة كمبيوتر Copilot+ المحمولة.

وربطت Microsoft أيضًا عمر البطارية الطويل بالمبادرة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت شرائح Ryzen AI 300 ستكون قادرة على لمس ما يزيد عن عشرين ساعة من أحدث معالجات Snapdragon من Qualcomm. (نتوقع أيضًا أن ترد شركة Intel بمزيد من التفاصيل حول شرائح Lunar Lake Copilot+ الخاصة بها في وقت لاحق اليوم في معرض Computex.

وحتى الآن، تتضمن شرائح الكمبيوتر المحمول الجديدة من AMD طرازين: Ryzen AI 9 HX 370 ذو 12 نواة، و AI 9 365 ذو 10 نواة.

وكالعادة، نتوقع أن تملأ الشركة تشكيلتها خلال العام المقبل بشرائح متوسطة المستوى. والعروض الدنيا. تصل كلا شرائح Ryzen AI 9 إلى سرعات تعزيز قصوى تبلغ 5 جيجا هرتز على الأقل، وتتميز أيضًا برسومات RDNA 3.5 Radeon 890M و880M المدمجة. وفقًا لمعايير AMD، فإن Ryzen AI 9 HX 370 أسرع بنسبة 98 % من شريحة M3 من Apple في Blender، وأسرع بنسبة 73 % من Core Ultra 185H من Intel.

(من الجدير بالذكر أن الشركة اختبرت أجهزتها بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 32 جيجابايت مقابل أنظمة Apple وIntel بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، وفقًا لحواشي الاختبار الخاصة بها.

وقال دوني ووليجروسكي، كبير مديري التسويق الفني للمعالجات، في مؤتمر صحفي، إن تشغيل كل من رقائق Ryzen AI 300 وRyzen 9000 هو بنية Zen 5 من AMD، وهو "تحديث شامل" للشركة.

وهو يدعي أنه يوفر تنبؤًا أفضل للفروع (مما يساعد في الدقة وزمن الوصول)، وإنتاجية إجمالية أعلى، ونطاق ترددي للتعليمات أفضل بما يصل إلى مرتين. بالنسبة للمستخدمين العاديين، هذا يعني أنه يمكنك أن تتوقع أن تشعر أنظمة Zen 5 بمزيد من الاستجابة وأن تكون أكثر استعدادًا للتعامل مع كميات كبيرة من البيانات.

في حين أن رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة من AMD هي نجمة العرض، فإن الشركة لا تترك مستخدمي سطح المكتب وراءها، و تتصدر شرائح Ryzen 9000 الجديدة معالج Ryzen 9 9950X ذو 16 نواة، والذي يقترب من حلم 6 جيجا هرتز مع سرعات تعزيز تبلغ 5.7 جيجا هرتز. إنه وحش متعطش للطاقة، ويتطلب 170 واط، لذلك قد يرغب المهووسون في الأجهزة الأكثر منطقية في اختيار Ryzen 9 9900X (120W TDP) أو Ryzen 7 9700X ثماني النواة (65W).

لا تتضمن هذه الرقائق الجديدة وحدات NPU مثل Ryzen 8000G، ولكن في هذه المرحلة، يمكن للاعبين ومستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية المتطلبين الاستفادة من القوة الحسابية الخام من وحدات المعالجة المركزية لسطح المكتب ووحدات معالجة الرسومات القوية. (تحاول NVIDIA أيضًا تشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي باستخدام وحدات معالجة الرسومات RTX الخاصة بها، مما يتجنب الحاجة إلى وحدة NPU مستقلة.