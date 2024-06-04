شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و iPhone 6s Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و iPhone 6s Plus:

هاتف iPhone XS

الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2659 mAh.

الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

iPhone 6s Plus



الأبعاد: أبعاده 158.2×77.9×7.3 ملم.

الوزن: يزن 192 جرام.

نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (9.x).

مساحة الشاشة: تصل لـ 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 1920×1080 بيكسل.

نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.

الكاميرا: يأتى 12 ميجا بيكسل+5 ميجا بيكسل أمامية.

المعالج: شرائح Apple A9 .

الرامات: رامات 2 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.

بطارية: بقوة 2915 mAh.