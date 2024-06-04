شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و iPhone 6s Plus والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و iPhone 6s Plus:هاتف iPhone XS
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh.
الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.
iPhone 6s Plus
الأبعاد: أبعاده 158.2×77.9×7.3 ملم.
الوزن: يزن 192 جرام.
نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (9.x).
مساحة الشاشة: تصل لـ 5.5 بوصة.
دقة الشاشة: بدقة 1920×1080 بيكسل.
نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.
الكاميرا: يأتى 12 ميجا بيكسل+5 ميجا بيكسل أمامية.
المعالج: شرائح Apple A9 .
الرامات: رامات 2 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.
بطارية: بقوة 2915 mAh.
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