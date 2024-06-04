شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Spotify ترفع أسعار الاشتراك من جديد.. الفرق مش كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل منصة Spotify مرة أخرى على رفع سعر Spotify Premium في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الطبقة المجانية المدعومة بالإعلانات لا تزال متاحة، فإن سعر الطبقة المميزة من Spotify أصبح الآن أكثر تكلفة من Apple Music، وسيتم إخطار عملاء Spotify بالزيادات خلال الشهر المقبل، وفقاً لموقع 9to5mac.

يبلغ سعر Spotify Premiumdividual الآن 11.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، مقارنة بـ 10.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لـ Apple Music وارتفع أيضًا سعر الخطة العائلية ويبلغ سعرها الآن 19.99 دولارًا، مقارنة بـ 16.99 دولارًا لـ Apple Music Family.

يبلغ سعر Spotify Premium Duo، الذي يسمح بالبث من قبل شخصين في نفس المنزل، الآن 16.99 دولارًا – وهو نفس السعر الذي تفرضه Apple Music، والذي يدعم ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى العملاء، تقول سبوتيفاي إن أسعار خدماتها آخذة في الارتفاع حتى تتمكن من "مواصلة الاستثمار والابتكار في عروض منتجاتنا وميزاتها"، وتوسعت الشركة لتشمل محتوى البودكاست والكتب الصوتية في السنوات الأخيرة.

على سبيل المثال، يتضمن Spotify Premium 15 ساعة من الاستماع للكتب الصوتية شهريًا، وهو أمر لا تقدمه أبل.

ومع ذلك، تظل ميزات الموسيقى المطلوبة منذ فترة طويلة مثل الصوت غير المفقود أو الصوت المكاني غائبة، وعندما تصل هذه الميزات أخيرًا، من المتوقع أن تفرض Spotify رسومًا إضافية للحصول عليها - على عكس Apple Music حيث يتم تضمينها بدون أي رسوم إضافية.

رفعت Apple Music أسعارها آخر مرة في أكتوبر 2022، ومن الممكن بالطبع أن تقوم أبل بزيادة الأسعار عينًا في الأشهر المقبلة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي شيء حتى الآن.