شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلوجر الـ AI يغزون السوشيال ميديا.. اعرف اللى بتابعه حقيقي ولا أفاتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل بعض منشئي المحتوى والشركات على زيادة جمهورهم من خلال إنشاء هويات افتراضية جديدة تمامًا، حيث يقدمون أنفسهم على أنهم صور رمزية رقمية أو مؤثرون افتراضيون تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقد أصبح هؤلاء المؤثرون في مجال الذكاء الاصطناعي الآن سائدين، وفقًا لتقرير صدر في أبريل من قبل The Influencer Marketing Factory، حيث وجدت أن 53% من المشاركين تابعوا مؤثرًا افتراضيًا واحدًا على الأقل، وكان 22% على دراية إلى حد ما بهؤلاء المبدعين.



واستطلعت الشركة آراء 1000 شخص في الولايات المتحدة تتراوح أعمارهم بين 16 و54 عامًا حول حالة المؤثرين الافتراضيين على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2024 ، ويأتي التقرير في الوقت الذي يكتسب فيه مؤثرو الذكاء الاصطناعي مثل Lil Miquela (2.6 مليون متابع على Instagram) وMagazine Luiza (6.9 مليون متابع على Instagram) شعبية عبر المنصات، بما في ذلك YouTube وInstagram وTikTok.



وعلى سبيل المثال، تم إنشاء Lil Miquela من قبل شركة Brud الناشئة في مجال التكنولوجيا والترفيه وعملت مع علامات تجارية بما في ذلك Prada وSamsung.

وقال 49% من المشاركين إنهم تابعوا مؤثرًا افتراضيًا بدافع الفضول حول التكنولوجيا والإبداع وراء هؤلاء المبدعين، بينما قال 36% إنهم تابعوا هؤلاء المبدعين من أجل الترفيه، وبصرف النظر عن هذه الأسباب، قال المشاركون إنهم تابعوا مؤثرًا افتراضيًا للتعرف على المنتجات والخدمات الجديدة والهروب من الواقع.

وبينما يصل هؤلاء المؤثرون إلى مستويات النجاح السائدة، فإن الشفافية لا تزال مهمة، وقال حوالي 36% من المشاركين في تقرير The Influencer Marketing Factory إنهم يفضلون أن يكشف المؤثرون الافتراضيون عن طبيعتهم المصطنعة في مكان ما عبر الإنترنت، مثل سيرتهم الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من المشاركين أجابوا بأنهم يتابعون المؤثرين الافتراضيين أو أنهم على علم بهم، إلا أن آخرين اختاروا عدم متابعتهم، والسبب الأول وراء عدم متابعة المشاركين لأحد المؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي هو عدم الاهتمام بالمحتوى الخاص بهم، وقال مشاركون آخرون إنهم يفضلون العلاقات الحقيقية وأعربوا عن شكوكهم بشأن المؤثر الافتراضي.

أين يتابع المعجبون المؤثرين الافتراضيين؟

وفقًا للتقرير، كان موقع YouTube، حيث يُعرف المؤثرون الافتراضيون باسم V-Tubers، هو المنصة الأولى للمؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أجاب 59% من المشاركين أنهم تابعوا هؤلاء المبدعين هناك.

وقالت الدراسة إن تطبيق TikTok جاء في المرتبة الثانية بنسبة 56%، ويأتي خلفه مباشرة Instagram بنسبة 51% وTwitch بنسبة 18%.

كان الجيل Z وجيل الألفية أكثر عرضة لمتابعة مؤثري الذكاء الاصطناعي على TikTok، تباينت النتائج حسب العمر، حيث اختار 63% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا TikTok كأفضل منصة لمتابعة المؤثر الافتراضي.

أفاد المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا بأن موقع YouTube هو رقم 1 بالنسبة لهم، وقال 28% من المشاركين إنهم يشعرون بإيجابية تجاه شراكة العلامات التجارية مع المؤثرين الافتراضيين.

وتعكس هذه النتيجة بيانات حديثة أخرى تظهر أن مجموعة فرعية من المستهلكين الأمريكيين كانوا أكثر عرضة للاهتمام بعلامة تجارية تستخدم مؤثرًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، وجد الاستطلاع الجديد أن المؤثرين الافتراضيين يروجون لبعض المنتجات بشكل أفضل من غيرها. على سبيل المثال، أجاب 34% من المشاركين بأن المؤثرين الافتراضيين يروجون للتكنولوجيا والأدوات بشكل أفضل، واختار 29% منهم الموضة.

ومع ذلك، قال 71% من المشاركين إنهم لم يجروا أي عملية شراء متأثرة بمؤثر افتراضي.