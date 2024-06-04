شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قانون أمريكى جديد لمنع الأطفال من استخدام السوشيال ميديا ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن نيويورك تخطط لمنع شركات التواصل الاجتماعي من استخدام الخوارزميات للتحكم في المحتوى الموجه للشباب دون موافقة الوالدين بموجب اتفاق مبدئي توصل إليه مشرعو الولاية، وخضعت منصات وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة للتدقيق بسبب طبيعتها الإدمانية وتأثيرها على الشباب.

قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في فبراير ، إن إدارته رفعت دعوى قضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة Meta Platforms .

قال التقرير إن التشريع يهدف إلى منع شركات التواصل الاجتماعي من تقديم موجزات آلية للقاصرين، وقالت وول ستريت جورنال إن مشروع القانون، الذي لا يزال قيد اللمسات النهائية ولكن من المتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع، وسيحظر أيضًا على المنصات إرسال إخطارات للقاصرين خلال ساعات الليل دون موافقة الوالدين.

في مارس، وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي ويشترط على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا الحصول على موافقة الوالدين، وهو إجراء يقول المؤيدون إنه سيحميهم من المخاطر عبر الإنترنت على صحتهم العقلية.

أصبحت ولاية يوتا أول ولاية أمريكية تتبنى قوانين تنظم وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في مارس من العام الماضي، تلتها ولايات أخرى مثل أركنساس ولويزيانا وأوهايو وتكساس.