إليك أفضل 4 برامج لعمل ستيكر الواتساب

بالطبع يحتل الواتساب المركز الاول من حيث الاستخدام فنحن نستخدمه فى إرسال رسائل او فيديوهات والصور والكثير من الاستخدمات المختلفة، وأنه يعتبر تطبيق كبير للغاية حيث يضم أكتر من 2 مليار مستخدم فى أنحاء العالم، وأكيد رأينا هذه الاستيكرات الرائعة التى أنتشرت مؤخرًا فى المحادثات فإنها تضيف جوًا لذيذًا فى اثناء المحادثة.

من منا لا يستخدمها اليوم سوف نعرفك على أهم وأفضل التطبيقات التى من خلالها سوف تساعدك على لعمل ستيكر الواتساب، كما سوف نوضح فى هذا المقال عيوب ومميزات كل تطبيق وطريقة تحميل كل التطبيقات على الهاتف المحمول لمعرفة المزيد تابع معنا المقال.

أفضل تطبيقات عمل ستيكر الواتساب

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تطبيق LINE Sticker Maker

هو تطبيق مجاني متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، يعتبر من أشهر التطبيقات التي يمكن خلالها صناعة ستيكر الواتساب.

مواصفات تطبيق LINE Sticker Maker

يتراوح حجم التطبيق بين 20 و 30 ميجابايت حسب نظام التشغيل.

يتوافر باللغة العربية و الانجليزية و ايضًا يتوافر باللغات مختلفة.

متاح مجانى لنظامى التشغيل (أندرويد وiOS)

مميزات تطبيق LINE Sticker Maker

يتميز بسهولة الاستخدام بالنسبة للمستخدمين، وتسمح لاى شخص العمل عليه حت لو كان مبتدأ، أن يقوم بإنشاء ستيكر الواتساب الخاص به بسهولة.

يحتوى على مجموعة واسعة من أدوات التحرير التى تسمح للمستخدمين بإنشاء ستيكرات الواتساب الخاصة بهم

يدعم التطبيق أنظمة التشغيل المختلفة مثل نظام التشغيل (أندرويد وiOS)

التطبيق مجاني تماماً ويمكن الاستفادة بجميع الميزات داخل التطبيق.

عيوب تطبيق LINE Sticker Maker

لا يوفر التطبيق مكتبة ملصقات جاهزة للاستخدام، مما يجعل المستخدمين يقومون بإنشاء ملصقاتهم الخاصة من الصفر.

ابعاد الملصقات تقتصر فقط على 300 × 300 بكسل.

تحميل تطبيق LINE Sticker Maker

تحميل تطبيق LINE Sticker Maker للاندرويد

تحميل تطبيق LINE Sticker Maker للايفون

تطبيق Sticker Maker

يعتبر تطبيق Sticker Maker أفضل برنامج عمل ستيكر الواتساب، حيث يحتوي البرنامج على الكثير من المميزات الرائعة والتي تكون غير متوفرة في التطبيقات الأخرى على الاطلاق، وايضًا هو تطبيق مجاني متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وiOS.

مواصفات تطبيق Sticker Maker

يتوافر بالعديد من اللغات، بما فى ذلك اللغة العربية.

يتوفر التطبيق على أنظمة تشغيل Android و iOS.

يتراوح حجم التطبيق بين 45 إلى 49 ميجا بايت.

مميزات تطبيق Sticker Maker

يدعم التطبيق أنظمة التشغيل المختلفة مثل نظام التشغيل (أندرويد وiOS)

يمكنك إنشاء ملصقات من أي صورة أو مقطع فيديو على هاتفك، أو حتى من رسوماتك الخاصة.

يقدم التطبيق العديد من أدوات التعديل لجعل ستيكر الواتساب فريدة من نوعها.

يمكنك مشاركة ملصقاتك بسهولة مع أصدقائك

لا يضع البرنامج العلامة المائية في التصاميم أثناء تصدير التصميم من البرنامج، وهذم ميزة يعانى منها الكثير فى صناعة ستيكرات الواتس اب الخاصة بهم.

حجم التطبيق صغير جداً فهو لا يتجاوز 50 ميجا بكسل.

عيوب تطبيق Sticker Maker

يحتوى التطبيق على العديد من الإعلانات، التى قد تضيق بعض المستخدمين.

يقدم التطبيق عددًا محدودًا من الملصقات المجانية، بينما تتطلب إنشاء المزيد من الملصقات شراء اشتراك مدفوع، وهنا تشعر أن التطبيق مقيد إلى حدًا ما.

تحميل تطبيق Sticker Maker

تحميل تطبيق Sticker Maker للاندرويد

تحميل تطبيق Sticker Maker للايفون

تطبيق Sticker.ly

تطبيق Sticker.ly نرى أنه من التطبيقات ذات شعبية كبيرة جداً، حيث أنه حصد أكثر من 100 مليون عملية تحميل لنظام التشغيل اندرويد فقط، وايضًا هو تطبيق مجاني متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، يساعدك على صناعة ستيكر الواتساب بطريقة سهلة و بسيطة للغاية.

مواصفات تطبيق Sticker.ly

يتوفر التطبيق على أنظمة تشغيل Android و iOS.

متعدد اللغات، لكنه يدعم اللغة العربية.

مجانى مع عمليات شراء فى داخل التطبيق.

يتراوح حجم التطبيق بين 88 إلى 160 ميجا بايت.

مميزات تطبيق Sticker.ly

يتميز بسهولة الاستخدام بالنسبة للمستخدمين، وتسمح لاى شخص العمل عليه حتى لو كان مبتدأ، أن يقوم بإنشاء ستيكر الواتساب الخاص به بسهولة.

التطبيق يمكنك تحميله مجانًا، لكنه يدعم بعض عمليات الشراء داخل التطبيق

حجم التطبيق صغير جداً فهو يناسب جميع الأجهزة.

يدعم التطبيق أنظمة التشغيل المختلفة مثل نظام التشغيل (أندرويد وiOS)

يوضح لك التطبيق طريقة عمل استيكر واتساب متحرك والأدوات التي يمكن استخدامها داخل التطبيق، كما يمكن استخدام الفيديوهات لصناعة ملصقات واتس مضحكه بواسطة الفيديو وهذه تعتبر من الميزات المميزة لهذا التطبيق.

التطبيق يسمح لك بمشاركة الصور والملصقات على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

تعتبر من الميزات التى تميزه عن التطبيقات السابقة أنه يحتوى على الكثير من الأدوات التي تساعد في إنشاء ملصق واتس بجودة عالية، مثل أداة Auto Cut والتي تساعد على قص جزء محدد من الصورة بشكل دقيق.

عيوب تطبيق Sticker.ly

يحتوي التطبيق على بعض الإعلانات التي قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين

التطبيق ليس مجانى بالكامل، حيث يمكن للمستخدمين شراء ملصقات و أدوات إضافية داخل التطبيق.

تحميل تطبيق Sticker.ly

تحميل تطبيق Sticker.ly للاندرويد

تحميل تطبيق Sticker.ly للايفون

تطبيق Stickify

من اقوى التطبيقات التى تساعدنا فى عمل ستيكر الواتساب، التطبيق سهل الاستخدام ويمكن لجميع المستخدمين من استخدامه بسهولة، يساعدك على أنشأ ستيكرات الواتس بطريقة احترافية للغاية.

مميزات تطبيق Stickify

يحتوي التطبيق على الكثير من الخطوط والتي يمكن استخدامها أثناء عمل ستيكر الواتساب.

يدعم التطبيق أنظمة التشغيل المختلفة مثل نظام التشغيل (أندرويد وiOS)

يدعم البرنامج إزالة الخلفية من الصور.

يتميز بسهولة الاستخدام بالنسبة للمستخدمين، وتسمح لاى شخص العمل عليه حتى لو كان مبتدأ، أن يقوم بإنشاء ستيكر الواتساب الخاص به بسهولة.

التطبيق يمكنك تحميله مجانًا، لكنه يدعم بعض عمليات الشراء داخل التطبيق

التطبيق يسمح لك بمشاركة الصور والملصقات على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

يحتوي التطبيق على الكثير من الأدوات التي تساعدك على إنشاء ستيكر الواتساب في غاية الإحترافية.

عيوب تطبيق Stickify

يحتوى التطبيق على العديد من الإعلانات، التى قد تضيق بعض المستخدمين.

ليس مجانى بالكامل.

تحميل تطبيق Stickify

تحميل تطبيق Stickify للاندرويد

تحميل تطبيق Stickify للايفون

وفى مقالنا اليوم قد تعرفت على أفضل البرامج التى تعمل ستيكرات الواتساب المختلفة بطريقة احترافية وايضًا فى غاية السهولة، أتمنى أن مقالنا قد أفادك اليوم، عبر لنا عن رأيك فى التعليقات.

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