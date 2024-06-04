شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق أول محرك صاروخى مطبوع ثلاثي الأبعاد لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة الفضاء الهندية Agnikul Cosmos بنجاح أول محرك صاروخي مطبوع ثلاثي الأبعاد في البلاد، مما يمهد الطريق لتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة ببناء الصواريخ وتعزيز قدرات البلاد في مجال الرحلات الفضائية.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال ساتيانارايانان تشاكرافارثي، أستاذ هندسة الطيران في المعهد الهندي للتكنولوجيا، "إن هذا الأمر يدعم القدرة على تجميع الصواريخ بسرعة لا مثيل لها".



كانت الرحلة الأولى أيضًا ثاني إطلاق صاروخي خاص في البلاد والأولى التي توضح استخدام محرك شبه مبرد، على عكس المحركات المبردة التي تتطلب خزانات ثقيلة للاحتفاظ بالهيدروجين السائل والأكسجين المضغوط عند درجات حرارة منخفضة للغاية، تستبدل المحركات شبه المبردة الهيدروجين السائل بالكيروسين المكرر، ونتيجة لذلك، تتطلب هذه المحركات مساحة تخزين أقل ودرجات حرارة عادية، مما يسمح بزيادة سعة الحمولة بالإضافة إلى قوة دفع أعلى.

كان إطلاق Agnibaan Sorted الذىتم تصميمه لنقل ما يصل إلى 660 رطلاً (300 كيلوجرام) من الحمولة إلى مدار يبلغ طوله 435 ميلاً (700 كيلومتر)، هو المحاولة الخامسة للشركة الناشئة في المهمة.



تم إجهاض الجهود السابقة بسبب مشكلات فنية، بما في ذلك محاولة في وقت سابق من هذا الأسبوع تم إلغاؤها قبل خمس ثوانٍ فقط من موعد الإطلاق المقرر.

انطلقت المهمة من منصة الإطلاق الخاصة بالشركة الناشئة في مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا على الساحل الجنوبي الشرقي للهند.

ووصلت الرحلة التي استغرقت دقيقتين إلى ارتفاع خمسة أميال (ثمانية كيلومترات) قبل أن تهبط في خليج البنغال، وقالت الشركة الناشئة في منشور على X: "تم تحقيق جميع أهداف المهمة الخاصة برحلة الصعود العمودي الخاضعة للتحكم وكان الأداء رمزيًا".



وأضاف سريناث رافيشاندران، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Agnikul Cosmos، في البيان الصحفي: "هذا تتويج لآلاف الساعات من المراجعات والعمل الجاد الذي قام به الفريق".



ستكون البيانات المستمدة من هذه الرحلة التجريبية مفيدة لتطوير مركبة الإطلاق المدارية للشركة الناشئة، Agnibaan، ربما بحلول أوائل العام المقبل.