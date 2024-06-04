شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نشر الاستورى من الكمبيوتر .. تحديث جديد لتطبيق واتساب لمستخدمى الأجهزة المكتبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمي Mac تتيح لهم مشاركة تحديثات الحالة مباشرة من سطح المكتب الخاص بهم، ويأتي هذا بعد طرح ميزة مماثلة مؤخرًا لأجهزة أندرويد، في الآونة الأخيرة، اكتسب مستخدمو واتساب القدرة على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والرسائل النصية والصوتية عبر تحديثات الحالة من أي جهاز محمول مرتبط.

والآن، تعمل منصة المراسلة الفورية على توسيع هذه الإمكانية لتشمل مستخدمي Mac، ووفقًا لأحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام التشغيل Mac، الإصدار 24.11.73، والمتوفر على تطبيق TestFlight، يمكن لمختبري الإصدار التجريبي الآن استكشاف الميزة الجديدة التي تتيح لهم مشاركة تحديثات الحالة مباشرة من علامة تبويب الحالة على أجهزة Mac الخاصة بهم.

وبمكن للمستخدمين ببساطة التوجه إلى علامة تبويب تحديثات الحالة ومشاركة حالة النص أو الصورة مع اتصالاتهم، تمامًا مثل الطريقة التي يتم بها ذلك على تطبيق الهاتف المحمول، وفي السابق، كان تطبيق Mac يسمح للمستخدمين فقط بعرض تحديثات الحالة دون خيار نشرها.

وتمنح هذه الميزة الجديدة المستخدمين حرية إدارة تحديثات الحالة الخاصة بهم مباشرة من سطح المكتب الخاص بهم، مما يجعلها أكثر ملاءمة لأولئك الذين يقضون الكثير من الوقت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وبالتالي، لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى التبديل بين الأجهزة، مما يعزز تجربتهم الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة دون تشغيل أجهزتهم المحمولة أو توصيلها بالإنترنت. ويضمن ذلك تجربة متسقة متعددة الأجهزة، مع نفس الإمكانات المتاحة عبر الأنظمة الأساسية للجوال وسطح المكتب.

وفي ملاحظة ذات صلة، قام واتساب أيضًا بزيادة الحد الزمني لنشر الملاحظات الصوتية كتحديثات للحالة مؤخرًا. قام التطبيق المملوك لشركة Meta بتحسين ميزة الحالة من خلال القدرة على مشاركة الملاحظات الصوتية التي تصل مدتها إلى دقيقة واحدة. يمكن للمستخدمين الذين قاموا بالتحديث إلى الإصدارات الجديدة من واتساب تسجيل ومشاركة رسائل صوتية أطول من خلال تحديثات الحالة الخاصة بهم، مما يسهل توصيل الأفكار والقصص الأكثر تفصيلاً دون انقطاع.