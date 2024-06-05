شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: داخل مصنع أبل.. هذا الروبوت مسؤول عن فك مسامير الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد الإصدار الأحدث من روبوت إعادة تدوير هواتف ايفون الخاص بشركة أبل يقوم بفك الأجهزة من أجل الوصول إلى الأجزاء الداخلية؛ بدلا من ذلك، فإنه يمزقهم، حيث يعد هذا التغيير واحدًا من العديد من التغييرات التي شهدت نمو التطبيق العملي لروبوتات إعادة التدوير الخاصة بشركة أبل من شيء يستغرق 12 دقيقة لكل هاتف - والذي تعترف الشركة بأنه كان مجرد مشروع بحثي - إلى 18 ثانية.

روبوتات إعادة تدوير أيفون المبكرة من أبل

كشفت الشركة عن أول روبوت لإعادة تدوير هواتف ايفون، Liam 1.0، لأول مرة في عام 2016، ويعد Liam هو روبوت آلي يمكنه تفكيك أجهزة أيفون وصولاً إلى مكوناتها الأساسية ثم إعادة تدويرها، وقد عرضت شركة أبل مقطع فيديو قصيرًا عن Liam وهو يقوم بتفكيك جهاز أيفون.

لقد قام بتفكيك كل شيء بدءًا من الشاشة وحتى اللوحات المنطقية ومكونات الكاميرا، ويتيح ذلك لشركة أبل فصل المواد الذهبية والنحاسية والفضية والبلاتينية حتى يمكن استخدامها في المنتجات والمساعي المستقبلية، وفي حين أن الشركة اهتمت كثيرًا بهذا الأمر في ذلك الوقت، فمن العدل أن نقول إن الإصدار الأول كان بمثابة إثبات للمفهوم أكثر من كونه أداة من شأنها أن تحدث أي تأثير حقيقي على البيئة. لقد كان ببساطة بطيئًا جدًا بحيث لا يمكن توسيعه، وكان Liam 2.0 بمثابة تحسن كبير، حيث قلل وقت التفكيك من 12 دقيقة إلى 11 ثانية.

ديزي أصغر وأفضل وأكثر مرونة

الإصدار الحالي من أبل، Daisy، هو في الواقع أبطأ إلى حد ما، حيث يصل إلى 18 ثانية، ولكن كما اكتشف TechCrunch خلال زيارة للمنشأة، فإن هذا يفوقه مساحة أصغر بكثير والقدرة على فصل ما يقرب من ضعف عدد المواد.

ويعمل Daisy على تقليل البصمة الإجمالية لـ Liam بشكل كبير من 29 روبوتًا عبر 100 قدم إلى أربع وحدات أساسية، مع زيادة عدد تدفقات إخراج المواد من 8 إلى 15.

كما قامت شركة أبل أيضًا بزيادة عدد طرازات أيفون التي يمكن للروبوت قبولها بشكل مطرد. يعمل Liam 1.0 مع نموذج واحد فقط، بينما يزيد Liam 2.0 هذا إلى ستة نماذج. لكن ديزي نمت من حيث المرونة من 18 نموذجًا في البداية إلى 29 نموذجًا اليوم.

من التفكيك بلطف إلى التمزق

أدركت شركة أبل أنه نظرًا لأنها كانت تسعى فقط إلى إعادة استخدام المواد الخام، وليس المكونات، فلم تكن هناك حاجة إلى أن تكون لطيفًا، ويرجع الاختلاف الصارخ في أوقات الدورة بين Liam 1.0 وDisy جزئيًا إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في عملية الفصل.

وفي حين قام الروبوت الأول بفك المكونات المختلفة بحذر شديد، فإن الإصدارات الأحدث تتخذ نوعًا من نهج القوة الغاشمة. تقوم الروبوتات "بإخراج" المكون الآن، تبين أنه من الأسرع بكثير تمزيق الهاتف بشكل فعال، وعلى الرغم من أن النتيجة أقل جمالا بكثير، إلا أنه لا أحد يهتم بالشكل الذي تبدو عليه الهواتف المهملة. لا يتم تجديده بعد كل شيء، يتم صهره.

ويشير المقال إلى أنه حتى قدرات ديزي الحالية تتضاءل إلى جانب حجم مشكلة النفايات الإلكترونية، وبالوتيرة الحالية، يمكن لـ Daisy تجريد ما يصل إلى 1.2 مليون جهاز أيفون سنويًا. إنه تحسن هائل مقارنة بالموديلات السابقة، لكنه في النهاية مجرد قطرة في بحر، مقارنة بـ 150 مليون هاتف ذكي تم التخلص منها في عام 2023 (حوالي 416000 يوميًا). وهذا بدوره مجرد جزء بسيط من 68 مليون طن من الأدوات التي تم التخلص منها على مستوى العالم.

لكن شركة آبل ترى أن ديزي سفيرة بقدر ما تعتبر عاملة. لا تجذب المبادرات البيئية عادة انتباه الجمهور، في حين أن الروبوتات تفعل ذلك. إذا تمكنت الشركة من استخدام اهتمام وسائل الإعلام للترويج لطرق أخرى للحد من النفايات الإلكترونية ــ مثل تشجيع الناس على البحث عن منازل جديدة لأجهزة الآيفون القديمة، بدلا من تركها في الأدراج ــ فربما يكون ذلك أكثر فائدة من ديزي نفسها.