تكنولوجيا: LG تطلق شاشة الألعاب UltraGear OLED 32GS95UX بمعدل تحديث 480 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة LG اليوم عن شاشة الألعاب UltraGear OLED 32GS95UX التي تنطلق بمعدل تحديث للإطارات 480 Hz، وسعر 1399 يورو.

تتميز شاشة UltraGear OLED 32GS95UX المخصصة للألعاب بحجم 31.5 إنش، وجودة عرض 4K أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل، ومعدل تحديث 240 Hz، كما يمكن للشاشة التبديل إلى دقة عرض 1080 بيكسل بمعدل تحديث 480 Hz، بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG.

أيضاً تدعم الشاشة تغطية لونية بنسبة 98.5% بمعايير DCI-P3، كما تتميز UltraGear OLED 32GS95UX بنسبة سطوع 275 nits مع محتوى SDR، وتصل نسبة سطوع 400 nits مع محتوى HDR، وسطوع بنسبة 1300 nits في نسبة 1-2% من الشاشة.

وللإتصال تضم الشاشة مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ DisplayPort 1.4، و2 من منافذ HDMI 2.1 بسرعة نقل بيانات 48 جيجا بت في الثانية، و2 من منافذ USB 3.0 فئة A، مع منفذ USB فئة B، وتتوفر الشاشة بسعر 1399 يورو في سوق ألمانيا.

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