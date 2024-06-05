شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و Google Pixel 7 Pro والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في سبتمبر 2018 أعلنت شركة أبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون xs وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone XS و Google Pixel 7 Pro:هاتف iPhone XS
الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2659 mAh.
الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.
Google Pixel 7 Pro
الشاشة: 6.7 بوصة.
المعالج: Tensor G2.
نظام التشغيل: Android 13.
الكاميرا الرئيسية: 50M wide camera و 48MP telephoto lens و 12MP urtlawide camera.
الكاميرا الأمامية: 10.8MP.
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.
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