شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما نتوقع من الجيل التالى من VisionOS 2؟ .. أبرز المميزات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يكون لدى شركة أبل الكثير من إعلانات البرامج لمشاركتها الأسبوع المقبل في مؤتمر WWDC، والتي سيتمحور الكثير منها حول iOS 18 والذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، ستقدم الكلمة الرئيسية لهذا العام أيضًا أول تحديث رئيسي لبرنامج Vision Pro: VisionOS 2.

إليك ما يمكن توقعه من VisionOS 2 عند ظهوره لأول مرة يوم الاثنين المقبل.

تطبيقات أبل الأصلية الجديدة

عندما تم إطلاق Vision Pro في فبراير، كان يتضمن مجموعة متنوعة من تطبيقات VisionOS الأصلية من أبل، مثل Safari والتلفزيون والموسيقى واليقظة، ومع ذلك، كان هناك عدد من تطبيقات الطرف الأول المضمنة والتي كانت متاحة فقط في وضع التوافق. هذا يعني أنها تم تصميمها في الأصل لجهاز iPad ولكن يمكن تشغيلها على Vision Pro في وضع خاص.

تتضمن قائمة تطبيقات أبل التي لم تصبح أصلية بعد في VisionOS ما يلي:

Books

Calendar

Home

Maps

News

Podcasts

Reminders

Shortcuts

Stocks

Voice Memos

وكتب مارك جورمان في نهاية هذا الأسبوع أن شركة أبل تخطط لترقية بعض هذه التطبيقات على الأقل باستخدام معالجة VisionOS الأصلية بالكامل في VisionOS 2، وبالنسبة لمستخدمي سماعة الرأس Vision Pro، سيعالج نظام VisionOS 2.0 الجديد الميزات المفقودة من التكرار الأول، ويتضمن ذلك إضافة إصدارات مخصصة من تطبيقات أبل الخاصة، بدلاً من استخدام تطبيقات iPad فقط.

وسيكون من الرائع أن نرى كل تطبيقات أبل تصبح أصلية بالكامل مع VisionOS 2، ولكن يجب أن نرى على الأقل ترقية بعض التطبيقات الأكثر شعبية من القائمة أعلاه هذا العام.

التسميات التوضيحية الحية

تم طرح Live Captions الشهر الماضي كجزء من اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول، وسيتم طرحه في VisionOS 2 كوسيلة للمستخدمين لتمكين الحصول على تسميات توضيحية في الوقت الفعلي لكل شيء في حياتهم.

وقالت أبل سيتضمن نظام VisionOS تسميات توضيحية مباشرة على مستوى النظام لمساعدة الجميع - بما في ذلك المستخدمين الصم أو ضعاف السمع - على متابعة الحوار المنطوق في المحادثات المباشرة وفي الصوت من التطبيقات.

ومع Live Captions لـ FaceTime في نظام التشغيل VisionOS، يمكن لعدد أكبر من المستخدمين الاستمتاع بسهولة بالتجربة الفريدة للاتصال والتعاون باستخدام شخصيتهم، وستضيف أبل Vision Pro القدرة على نقل التسميات التوضيحية باستخدام شريط النافذة أثناء أبل Immersive Video

من الواضح أن هذه ميزة ضخمة للصم وضعاف السمع، ولكنها قد تكون أيضًا مفيدة للغاية لقاعدة أوسع من المستخدمين الذين يفضلون ببساطة وجود تسميات توضيحية متاحة في نظرهم لاستكمال أي كلام لفظي يحدث.



إعادة ترتيب التطبيقات؟

على الرغم من أنه استخدم كلمات قليلة جدًا، إلا أن تصريح جورمان بأن VisionOS 2 سوف "يعالج الميزات المفقودة من التكرار الأول" يشير ضمنًا إلى أن هذا الإصدار سيعتني بالكثير من الثمار القريبة التي ربما كان ينبغي أن تكون متاحة عند الإطلاق، لكنه لم يفعل ذلك. لا تجعل الخفض.

أكبر مثال يتبادر إلى الذهن على الفور هو تمكين إعادة ترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية. سيكون من المفاجئ جدًا أن يضطر المستخدمون إلى الانتظار لدورة إصدار إضافية كاملة قبل تمكين هذه المهمة الأساسية

تتبع التنفس في اليقظه

أفاد تيم هاردويك من MacRumors أنه تم اكتشاف أسطر جديدة من التعليمات البرمجية المتعلقة بتطبيق VisionOS Mindness،إنها تشير ضمناً إلى أن شكلاً من أشكال تتبع التنفس قادم إلى Vision Pro مع تحديث البرنامج القادم.

من غير الواضح ما إذا كان تتبع التنفس هذا سيكون ميزة مدمجة دون الحاجة إلى أجهزة أخرى، ربما يعتمد على استخدام مجموعة الكاميرا وأجهزة الاستشعار الموجودة في Vision Pro. من الممكن أيضًا أن يتطلب الأمر ساعة أبل Watch، التي تدعم بالفعل تتبع التنفس، وبالتالي الاستفادة من مجموعة البيانات الموجودة. ولكن ينبغي لنا أن نعرف قريبا.