أضرار الجوال على الاطفال | 5 تطبيقات لحماية طفلك

نحن نعيش فى عالم ملئ بالتكنولوجيا والتطور، الانسان أصبح يأخذ خطوات واسعة نحو المستقبل الملئ بالذكاء الاصطناعى والشاشات التى تحيط بنا من جميع الاتجاهات، فأصبحت حياتنا تعتمد اعتمادًا كليًا على الهواتف المحمولة (الجوال) منذ الصباح الباكر حتى المساء عندما نجلس فى غرفنا نظل نتمسك بأجهزتنا كأنها طوق النجاة من الواقع المحيط، وبالطبع تظن أنك تستطيع أن تحمى طفلك من الهواتف حتى لا تضره أو حتى لا يصبح متعلق بالهاتف مثلك.

لكن الامر صعب للغاية فهذا الجيل الجديد تشعر أنه له علاقة وثيقة بالهواتف منذ اللحظة الاولى التى يخرج فيها إلى الحياة، وكذلك فى حياة مليئة بالشاشات فى كل مكان فهذا الامر أصبح اعتيادى بالنسبة لنا_لكن قبل أن تعطى الهاتف لطفلك_ هل تظن أنه مناسب له، هل سوف يحبه ويدمنه مثلنا أم أنه لن يستطيع أن يتأقلم سريعًا معه مثلًا جميعًا؟

قبل الاجابة على كل هذه الاسئلة التى تدور فى عقولنا يجب أن نسأل السؤال الصحيح، ما هى أضرار الجوال على الاطفال؟ وفى مقالنا اليوم سوف نتحدث عن كل شئ يتعلق بهذا الامر اقرأ لتعلم المزيد ولحماية طفلك من الاضرار التى تحيط به وتتجسد فى هيئة جوال (هاتف).

ما هى أضرار الجوال على الاطفال؟

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عقلية الاطفال ومداركها تختلف اختلاف كليًا عنا نحن الكبار، لذلك يجب أن ندرك أنه هذا الطفل الصغير مازال يبحث عن الكثير من المصادر لتغذية عقله بالمعلومات وايضًا للتعرف على العالم من حوله، ولكى يمتلك القدرة على التفرقة بين الاشياء وبعضها وبين الجيد والسئ.

وهذه المعلومات يستحسن أن يأخذها من عائلته والاشخاص الذين يحيطون به، فتخيل معى بدل من أن يكون الطفل يستكشف العالم الذى يحيط به ويبحث ويلعب ويتعلم من عائلته، يكون المصدر الاساسى له لتغذية عقله هو الجوال (الهاتف) كما الاضرار التى سوف تسبب له ستكون كبيرة للغاية، أضرار الجوال على الاطفال:

يسبب إضطرابات فى النوم للاطفال.

يؤثر على نمو الاطفال وتطورهم.

التعرض للجوال فترات طويلة يسبب الامراض

يسبب اخطار أخرى بسبب الافراط فى استخدام الجوال.

يسبب إضطرابات فى النوم للاطفال:

من أسوء الاضرار التى تواجه الاطفال يوميًا هو الاضطرابات فى النوم ، وذلك بسبب الامساك المستمر ولفترات طويلة للهاتف المحمول يؤثر سلبًا على نوم الاطفال، وذلك بسبب الضوء الازرق المنبعث من الشاشة الجوال (الهاتف) الذى يقلل من الحاجة إلى النوم ويزيد الرغبة فى اليقظة او السهر، مما يؤدى إلى الارهاق والعصبية المفرطة التى أصبحت حاليًا منتشرة بطريقة مبالغ فيها بين الاطفال اليوم، وتؤدى إلى نقص نوم الطفل بسبب عدم نومه لفترات طويلة تريح بها عقله و جسده.

يؤثر على نمو الاطفال وتطورهم:

عندما يظل الطفل لفترات طويلة للغاية على الهاتف، فهذا يعنى أن الطفل يتميز بإدراك عالى لما يحيط به وأيضًا يتميز بذكاء لقدرته على فهم التكنولوجيا والتعامل معها، بسبب عزلت الاطفال على الهواتف فقد تتسبب فى توقف نمو الطفل فى شتى الامور مثل:

عزلته عن المجنمع المحيط به

عدائية مفرطة بسبب الجلوس على الهاتف لفترات طويلة

تؤخر الحديث بالنسبة لبعض الاطفال، وهذا قد ذكره الكثير من اطباء التخاطب.

تأخر نمو عقله بسبب ان أدمغة البشر تحتوى على نبضات كهربائية فتصبح أكثر حساسية للاشعاع الكهرومغناطيسي الذى يصدر من المحمول.

يؤثر على عيون الاطفال ويسبب فى قصر نظرهم، وهذا ما نرى عند الذهاب لدكتور العيون وجود أعداد كبيرة من الاطفال التى يرتدون نظارات أو سوف يرتدون فى المستقبل.

الكثير من الاطفال قد تسبب الجلوس على الهاتف لفترات طويلة الاصابة بمرض التوحد والعزلة التامة عن البشر و الرغبة فى الجلوس على الهاتف دائمًا، والكثير من أضرار الجوال على الاطفال التى لا تعد ولاتحصى.

التعرض للجوال فترات طويلة يسبب الامراض

قد تظن بعد الاسباب التى تم عرضها فوق أنه النهايو لاضرار الهاتف، ولكن للاسف اضطر إلى اخبارك أن القائمة سوف تطول بنا قليلًا وقد تصدمك ،لانه لن تصدق للحظة أن جلوس طفلك على الهاتف قد يسبب له الاورام، نعم كما قرأت بالضبط الاورام.

الكثير من الدراسات الحديثة تشير إلى أن الافراط فى استخدام المحمول (الهواتف) قد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالأورام، ذلك نتيجة الإشعاع الصادر من الهواتف، لذا يوصي الأطباء بتخصيص أوقات محددة لاستخدام الأطفال للهواتف لحمايتهم من تلك الأورام.

و الامر لم يتوقف هنا على الاطلاق للاسف، بل هناك مخاطر كبيرة على الدماغ حيث تعمل الهواتف المحمولة على إصدار الموجات الكهرومغناطيسية و أدمغة البشر تحتوى على نبضات كهربائية مع التعرض المستمر لهذه الموجات، تصبح أكثر حساسية للإشعاع الكهرومغناطيسي،وبالطبع ينعكس بالسلب على الشبكة العصبية وبالتالي التأثير الضار على نشاط الدماغ، الذي يدعم القدرة على التفكير والتركيز والانتباه.

يسبب اخطار أخرى بسبب الافراط فى استخدام الجوال:

أضرار الجوال على الاطفال لم يتوقف عند هذا الحد، هناك أبحاث قد أجرت على الكثير من الاطفال الذين يتعرضون للهاتف لساعات طويلة، ووجدوا أن الاجهزة الالكترونية تؤثر على الاطفال من عدة جوانب، منها النفسية والاجتاعية والعاطفية مثل:

القلق و التوتر الدائم عند الاطفال.

العصبية المفرطة الغير مبررة تجاه أى شئ وكل شئ.

مشاكل فى تطور اللغة، فقد نرى طفل فى العاشرة من عمره يتحدث كطفل فى الخامس من عمره ، ويمتلك عقلية مقاربة له على الرغم من فارق العمر بينهم، لكنها أحد أضرار الجوال على الاطفال.

زيادة مفرطة فى الوزن، لعدم الحركة و الجلوس لفترات طويلة على الهاتف.

يسبب فى الكثير من المشاكل فى الرقبة و الظهر للاطفال، وقد يتسبب فى انحناءات فى الظهر وتشوهات جسدية نحن فى غنى عنها.

التشتت وعدم التركيز على الاطلاق.

ألم فى العينين بسبب الفترات الطويلة التى يقضيها على الهاتف.

الهوس والخوف من فقدان الهاتف.

هذه من أضرار الجوال على الاطفال، وكل هذه الاضرار يمكن أن نتجنبها او نقلل منها على الاقل لحماية أطفالنا.

طرق لاشغال الاطفال عن الهاتف:

هناك الكثير من الطرق التى نعمل بها لجعل الطفل يتجنب الجلوس على الهاتف لفترات طويلة، او تقلل من أضرار الجوال على الاطفال:

الاشتراك في النوادي الرياضية وممارسة الهوايات المختلفة، لملئ وقت الفراغ لديهم.

تنمية مواهب الخاصة بهم، مثل الرسم والتلوين وغيرها من المواهب.

مشاهدة البرامج و المسلسلات، التى تساعد فى بناء عقلية صحيحة بها

أن نقوم بتكليف الاطفال بمهام بسيطة، لاشغال يومهم

أن نقوم بالتحدث معاهم ومشاركتهم تفاصيل حياتهم.

نعلهم قراءة القصص و الروايات التى تناسب المرحلة العمرية لهم.

متى يسمح للطفل بإستخدام الهاتف (الجوال)؟

للاسف لا يمكننا منع الاطفال من الهواتف على الاطلاق، فهذا ليس حلًا خاصة بالتطور الذى يحيط بنا هذا سيعمل على عزل الاطفال عن مجتمع الذى سوف يتعايش معه عندما ينضج، سوف يشعر أنه متأخر كثيرًا عما يحيط به والامر قد يضره للاسف.

هنا يأتى دورك الحقيقى نحو توجيه طفلك والحفاظ عليه، وتجعله يتعامل مع الهاتف على أنه اداة يأخد منها ما يفيده ويتجنب أى شئ سئ وغير واضح فيه.

على الرغم من ذلك، يجب أن تتحكم فى وقت استخدام الجوال، لكى لا يتسبب فى اضرار نحن فى غنى عنها:

حيث الطفل الذى عمره من 5 إلى 13 لا يجب أن يجلس اكتر من 2 ساعتين يومين، بغض النظر أن بعض المراحل العمرية تحتاج الدراسة على الهاتف وأجراء بعض الابحاث، وأن يكون هذا الامر تحت أشراف الاباء بالطبع.

والاطفال التى تتراوح عمرها من 2 إلى 5 يفضل عدم الجلوس على الهاتف على الاطلاق، لكن يمكنهم جلوس أمام شاشة التلفاز لمدة لا تتجاوز الساعتين وبالطبع تحت مراقبة الاباء.

إليك 5 تطبيقات للحماية من أضرار الجوال على الاطفال

بالطبع هناك الكثير من التطبيقات التى تحمى طفلك أثناء مشاهدة الجوال، وايضصا تتحكم فى الوقت الذى يستغرقه فى استخدام الهاتف، ومن هذه التطببيقات:

1. تطبيق Kids Place

هو تطبيق رقابة أبوية لنظام أندرويد يتيح للآباء التحكم في كيفية استخدام أطفالهم للهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، يعتبر من أهم البرامج للحماية من أضرار الجوال على الاطفال.

كيف يعمل تطبيق Kids Place؟‏

يقوم الوالدان بتثبيت تطبيق Kids Place على الهاتف

ينشئ الوالدان حسابًا ويضيفون أطفالهم.

كذلك يختار الوالدان التطبيقات التي يُسمح للأطفال باستخدامها ومدة استخدام الهاتف كل يوم.

بالطبع يتم تقديم بيئة آمنة للأطفال على الهاتف تتضمن فقط التطبيقات المسموح بها.

يمكنك مراقبة نشاط أطفالكم على الهاتف أو الجهاز اللوحي وتغيير الإعدادات حسب الحاجة.

تحميل تطبيق Kids Place

تحميل تطبيق Kids Place

2. تطبيق Qustodio

تطبيق Qustodio هو عبارة عن تطبيق رقابة ابويا شاملة مصمم خصيصًا لمساعدة الاباء على إدارة أنشطة اطفالهم عبر الانترنت وحمايتهم من أى اخطار تتواجد على الهاتف، هو من التطبيقات القوية التى تعمل على الحماية من أضرار الجوال على الاطفال.

يقدم التطبيق اشتراك مدفوع بقيمة 45 دولار سنوياً للتحكم الشامل، ويدعم الاشتراك المدفوع التحكم فيما يصل إلى 5 أجهزة مختلفة، ما سيفيدك إذا كان لديك أكثر من طفل.

تحميل تطبيق Qustodio

تحميل تطبيق Qustodio

3. تطبيق Boomerang

يعمل على التحكم في وقت استخدام الطفل للهاتف وتحديد مدة زمنية يقضيها الطفل يومياً على الهاتف، كذلك تحديد موعد للنوم يتوقف الهاتف عندها عن العمل.

تحميل تطبيق Boomerang

تحميل تطبيق Boomerang، لاندرويد

تحميل تطبيق Boomerang، للايفون

4. تطبيق Family Link

يقدم تطبيق Family Link من جوجل المزيد من الإعدادات للتحكم في هاتف الطفل وهو إصدارين الأول يتم تحميله على جهاز أحد الوالدين والثاني يتم تحميله على جهاز الطفال، ومن خلال نسخة الوالدين يُمكن التحكم في هاتف الطفل.

تحميل تطبيق Family Link

تحميل تطبيق Family Link، للاندرويد

تحميل تطبيق Family Link، لايفون

5. تطبيق Kidslox

Kidslox هو تطبيق مراقبة أبوية شامل يتيح للآباء التحكم في كيفية استخدام أطفالهم للأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.

تحميل تطبيق Kidslox

تحميل تطبيق Kidslox، للاندرويد

تحميل تطبيق Kidslox، للايفون

ملاحظة مهمة للغاية قبل استخدام التطبيقات:

تأكد من مراجعة قوانين ولوائح كل تطبيق قبل استخدام أي تطبيق منهم.

من المهم ايضًا التواصل مع أطفالك حول قواعد استخدام الجوال ومناقشة أهمية السلامة عبر الإنترنت.

يجب مشاركة أطفالك الوقت الذى يستخدمه فيه الهواتف، حتى لو كنت تستخدم أحدى التطبيقات.

فى نهاية مقالنا اتمنى قد أنه قد أفادك وأوضح لك الكثير من النقاط المهمة التى يعانى منها الكثير من الاباء، وقد أوضحنا بالتفاصيل أضرار الجوال على الاطفال، وكيفية حمايتهم منهم وفى نفس ذات الوقت عدم عزلهم عن هذه التكنولوجيا، لانها عاجلًا أم أجلًا سوف تكون جزء من حياتهم، أننا ننتظر منكم أرائكم وأيضًا أسئلتكم فى التعليقات.

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