شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 113 مليون ساعة وسماعة ذكية مبيعات أول 3 شهور من 2024.. أبل تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ سوق الأجهزة القابلة للارتداء - "بما في ذلك الساعات الذكية، والسماعات" - عام 2024 بقوة، مع زيادة الشحنات العالمية بنسبة 8.8% على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى 113.1 مليون وحدة، وفقًا لتقرير IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker.

وعلى الرغم من هذا النمو، انخفض متوسط ​​أسعار البيع للربع الخامس على التوالي، حيث انخفض بنسبة 11% في الربع الأول من عام 2024، ويرجع هذا الانخفاض إلى تزايد أهمية الأسواق الناشئة والضغوط الاقتصادية التي تقلل الإنفاق الاستهلاكي.

أداء الشركات في الربع الأول من عام 2024

أبل

واحتفظت شركة آبل بمكانتها الرائدة في السوق لكنها واجهت تحديات بسبب ظروف الاقتصاد الكلي السيئة، والحظر المؤقت على بعض موديلات الساعات، وغياب سماعات AirPods الجديدة، وانخفضت شحنات Apple Watch بنسبة 19.1% على أساس سنوي، وانخفضت شحنات الأجهزة السمعية، بما في ذلك AirPods وBeats، بنسبة 18.8% في نفس الفترة.

شاومى

واحتلت شركة Xiaomi المرتبة الثانية، حيث شهدت نموًا بنسبة 43.4% على أساس سنوي. ويعود هذا النمو جزئيًا إلى قاعدة المقارنة المنخفضة من انخفاض بنسبة 16٪ في الربع الأول من عام 2023.



سامسونج

وتراجعت سامسونج إلى المركز الرابع. ساهم إطلاق Galaxy Fit 3 والنجاح مع الأجهزة السمعية منخفضة السعر في نموها، على الرغم من انخفاض حجم ساعتها الذكية الأساسية بنسبة 5.1% خلال هذا الربع.



رؤى السوق

وفقًا لجيتش أوبراني، مدير الأبحاث في IDC، فإن الافتقار إلى الابتكار الكبير في القطاع المتميز سمح للعلامات التجارية من المستوى الثاني بسد الفجوة، وإلى أن تتيح أجهزة الاستشعار أو الخوارزميات الجديدة ميزات التتبع الصحي المتقدمة مثل مراقبة ضغط الدم أو الجلوكوز، فمن المرجح أن يفضل المستهلكون الخيارات متوسطة المدى وذات الأسعار القيمة. وقد دفع هذا الاتجاه العلامات التجارية إلى تنويع استراتيجيات التسعير الخاصة بها.

وشدد رامون تي لاماس، مدير الأبحاث في IDC، على أهمية البائعين الإقليميين الأصغر حجمًا. وأشار إلى أن الطلب على الأجهزة القابلة للارتداء في الأسواق الناشئة لا يزال مرتفعا، ولكن أسعار العلامات التجارية المتميزة غالبا ما تكون باهظة.

وقد أدى ذلك إلى خلق فرص للعلامات التجارية المحلية لتقديم أجهزة غنية بالميزات وبأسعار معقولة، مما يساعد شركات مثل Xiaomi وImagine Marketing على الحصول على مراكز عليا على مستوى العالم.