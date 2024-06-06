شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خسر 716 ألف دولار.. رجل يتعرض لعملية احتيال بعد علاقة حب مع امرأة على LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت عمليات الاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعى وباءً متزايدًا في عالم الإنترنت، حيث تكافح الدول حالات الاحتيال عبر الإنترنت، بينما يبتكر المحتالون حيلًا جديدة لخداع مستخدمي الإنترنت، وتتمحور كل هذه الحيل حول استغلال المشاعر الإنسانية، سواء كانت الإثارة أو الأمل أو الجشع أو حتى الحب، تم الإبلاغ عن إحدى حالات هذا الاستغلال في الولايات المتحدة، حيث انتهى الأمر بمحترف يبلغ من العمر 75 عامًا إلى خسارة مدخراته البالغة حوالي 716,212 دولار لامرأة التقى ووقع في حبها على LinkedIn.

وكما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، فإن القضية تتعلق برجل من الغرب الأوسط الأمريكي وقع ضحية عملية احتيال معقدة عبر الإنترنت تُعرف باسم "ذبح الخنازير"، وبدأت عملية الاحتيال برسالة على LinkedIn من محتال يتظاهر بأنه امرأة صينية شابة ثرية، قدمت المحتالة نفسها على أنها فيولين تشين، وهي تاجرة ناجحة في عقود الذهب الآجلة تعيش في سان فرانسيسكو، وشاركت صورًا لأسلوب حياة فاخر، ومع تزايد المحادثة عبر الإنترنت، اقترح المحتال مواصلة المحادثة على تطبيق واتساب من أجل الخصوصية.

ومن خلال المحادثة، بدأ المحتال بعد ذلك علاقة رومانسية مع الضحية لتعميق الثقة بشكل أكبر، وعندما وقع الضحية في الفخ، شاركته في محادثات يومية، وناقشت التفاصيل الشخصية حول وجباته، وتمارينه، وأنشطته الخيرية، منجذبة إلى شخصيتها الحقيقية واهتماماتها المشتركة، بدأت الضحية يثق بها ضمنيًا.

وتعمق الخداع عندما اقترحت فيولين أن يستثمرا معًا في منصة تداول تسمى FX6، والتي قالت إنها مملوكة لعمها، لقد أرشدت الرجل في إنشاء حساب على تطبيق ذي صلة يسمى Fuex وأقنعته بإيداع 1500 دولار في البداية، بعد إغرائه باحتمال وجود مستقبل رومانسي معًا، باع الضحية الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة، وأودع في النهاية أكثر من 300 ألف دولار في حساب Fuex وأظهر التطبيق بشكل مخادع أن استثماراتهم المجمعة تنمو إلى ما يقرب من 1.5 مليون دولار.

ومع ذلك، عندما حاول الضحية سحب الأموال، قامت خدمة عملاء Fuex، الذين كانوا جزءًا من عملية الاحتيال، بمنع طلبه وطالبوا برسوم إضافية للإفراج عن أمواله، في حالة يائسة، دفع الضحية هذه الرسوم باستخدام استثماراته المتبقية، وقرض مصرفي، وقرض لشراء منزل، وبلغت ذروتها بخسارة إجمالية قدرها 716,212 دولارًا في النهاية ألقى المحتال باللوم على الضحية في الموقف وأوقف معظم الاتصالات، على الرغم من إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالجريمة، إلا أن الضحية لم يتمكن من تتبع أمواله المفقودة ويستمر في مواجهة التداعيات العاطفية والمالية لعملية الاحتيال.

ما هي عمليات الاحتيال التي تعرف بـ "ذبح الخنازير"؟



"ذبح الخنازير" هو نوع من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت حيث يقوم المحتالون ببناء علاقة رومانسية أو شخصية مع ضحاياهم بمرور الوقت لكسب ثقتهم والوصول إلى مواردهم المالية، المصطلح، المعروف أيضًا باسم عملية احتيال "sha zhu pan"، مستمد من ممارسة تسمين الخنزير قبل ذبحه، مما يعكس كيفية قيام المحتالين بإعداد ضحاياهم من خلال بناء علاقة عميقة قبل استغلالهم ماليًا.

غالبًا ما يتظاهر المحتالون بأنهم أفراد أثرياء وجذابون يتواصلون مع أهدافهم من خلال التواصل المستمر والاهتمامات المشتركة، وفقًا للتقرير، غالبًا ما يتم تنفيذ هذا النوع من الاحتيال من أوكار الاحتيال، التي تقع غالبًا في جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا، والتي تديرها العصابات الإجرامية الصينية، وتشتهر هذه الأوكار بالاتجار بالبشر، حيث يتم إجبار الأفراد على المشاركة في عمليات الاحتيال تحت التهديد بالعنف.

يستخدم المحتالون أساليب متطورة، بما في ذلك الملفات الشخصية المزيفة والتفاعلات المكتوبة والمنصات المالية الخادعة للتلاعب بالضحايا لاستثمار مبالغ كبيرة من المال، وتُظهر منصات التداول الاحتيالية عوائد زائفة لإغراء الضحايا على الاستثمار بشكل أكبر، وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، فإنهم يواجهون عقبات ملفقة ومطالبات بدفعات إضافية، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر مالية كبيرة، وفي هذه الحالة، تظاهر المحتال بأنه امرأة، وجعل الضحية تقع في حبها، ومن ثم جعلته يثق بها ويتخلى عن كل أمواله في استثمارات وهمية.

كيفية البقاء في مأمن من عملية احتيال الذبح الكبيرة

إليك بعض النصائح لمساعدتك على تجنب الوقوع في مثل هذه الاحتيالات:

كن حذرًا من الرسائل غير المرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الشبكات المهنية، وغالبًا ما يبدأ المحتالون الاتصال عبر هذه المنصات.

إذا كنت تنخرط في علاقات عبر الإنترنت، فتحقق من هوية الشخص من خلال مكالمات الفيديو أو الاجتماع شخصيًا، وعادةً ما يتجنب المحتالون الاتصال المباشر الذي قد يكشف عن هويتهم الحقيقية.

كن حذرًا إذا كان أحد الأشخاص الذين قابلتهم للتو عبر الإنترنت يعبر بسرعة عن مشاعر رومانسية قوية أو يقترح فرصًا للاستثمار، وهذا تكتيك شائع يستخدم لبناء ثقة زائفة.

قبل الاستثمار، ابحث عن المنصة وتحقق من شرعيتها من خلال مصادر مستقلة، تجنب المنصات التي تفتقر إلى الشفافية أو التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.