شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تختبر الوضع المظلم التلقائى لمواقع الويب على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة جوجل وضعًا داكنًا تلقائيًا جديدًا لتطبيقها على أجهزة آيفون، وفقًا لما أوردته 9to5Google. تتحول هذه الميزة تلقائيًا إلى الوضع المظلم على مواقع الويب التي تدعمها، يتيح تطبيق Google، مثل المتصفح، للمستخدمين تصفح الويب ويتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي من خلال Gemini، برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي الخاص بشركة Google.



ميزة Auto Dark Mode الجديدة هي حاليًا في مرحلة الاختبار وليست متاحة على نطاق واسع، يمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال Google Search Labs، وهو برنامج يتيح للمستخدمين تجربة الميزات التجريبية.

ميزة الوضع الداكن التلقائي في الاختبار



صرحت جوب، "ابق في الوضع المظلم بغض النظر عن موقع الويب الذي تستخدمه، وقم بتشغيل الوضع المظلم على جهازك لتنشيط هذه التجربة حتى تتطابق جميع مواقع الويب التي تزورها مع المظهر المظلم لتطبيقك،" عند التمكين، سيتم تطبيق الوضع الداكن التلقائي على جميع مواقع الويب المدعومة.

ومع ذلك، لن يعمل هذا على مواقع الويب التي تحتوي على الوضع المظلم الحالي، حيث تُظهر لقطات الشاشة التي شاركتها 9to5Google أن الميزة تقدم خلفية رمادية داكنة بدلاً من المظهر الأسود النقي.

نظرًا لأن هذه الميزة في مرحلة تجريبية، لاحظت جوجل أن "جودة التحويل إلى الوضع المظلم قد تختلف، ولا تنطبق التجربة على مواقع الويب ذات المظهر المظلم الحالي."

ميزة علامات التبويب المخصصة المصغرة في الاختبار: التقرير

إلى جانب تجربة الوضع الداكن التلقائي، قدمت جوجل ميزة جديدة تسمى Minimized Custom Tabs على متصفح Chrome لنظام Android.



تعمل هذه الميزة، المتوفرة في الإصدار 124 من Chrome، على تحويل علامات التبويب إلى نوافذ عائمة صغيرة عند تصغيرها، كمل يعمل الزر المتجه للأسفل الموجود على الشعار العلوي بجوار اسم موقع الويب على تنشيط هذه الميزة، وتحويل علامة التبويب إلى نافذة صورة داخل صورة (PiP).



وتكس أحدث ميزات جوجل، بما في ذلك الوضع الداكن التلقائي لأجهزة iPhone وعلامات التبويب المخصصة المصغرة لمتصفح Chrome، الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتحسين تجربة المستخدم.



وهذه الميزات حاليًا في مرحلة الاختبار وهي متاحة للمستخدمين الأوائل، ومن المتوقع المزيد من التحديثات مع تقدم التجارب.