تكنولوجيا: Asus تكشف عن ExpertBook P5 أول أجهزة العمل الإحترافية بمعالج Lunar Lake في #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Asus جهاز Asus ExpertBook P5 في مؤتمر Computex للعام 2024، وهو أحد أول أجهزة العمل الإحترافية المميزة بسلسلة معالجات إنتل “Lunar Lake”.

إستعرضت Asus خلال فعاليات Computex جيل جديد من أجهزة ROG، وZenBook، إلى جانب أجهزة ProArt، أيضاً كشفت الشركة خلال الحدث عن ExpertBook P5.

ولقد أوضحت الشركة بعض التفاصيل حول هذا الإصدار، إلا أن Asus ExpertBook P5 لن يتوفر للبيع في الأسواق في الوقت الراهن، حيث تخطط الشركة لإطلاق الجهاز للأسواق لاحقاً هذا العام.

ويعد ExpertBook P5 بين الإصدارات الأولى من أجهزة العمل الإحترافية المميزة بسلسلة معالجات Lunar Lake، كما يتميز الجهاز بشاشة IPS بحجم 14 إنش، وجودة عرض 2.5K، وأبعاد 16:10.

أيضاً يعد هذا الإصدار أحد الأجهزة المميزة بعلامة Copilot+ PC التجارية التي تؤكد على دعم الجهاز لتقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة، والتي تحقق إنتاجية أعلى، مع أدوات الذكاء الإصطناعي المخصصة للإجتماعات والتي تعمل على تحسين الكاميرة والصوتيات وتلخيص الإجتماعات إلى جانب ترجمة النصوص.

كما تقدم Asus تطبيق Story Cube الجديد الذي قدم في الجيل الجديد من أجهزة ProArt، والذي يعمل على دعم المستخدم في تصفح وتصنيف الوسائط بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً ينطلق ExpertBook P5 بميزة دعم معايير الآمان والحماية الجديدة، على أن ترتكز بعض من هذه المميزات على تقنية الذكاء الإصطناعي ومنها معايير مايكروسوفت “Secured-Core” لأجهزة الحاسب.

وتؤكد الشركة على أن الجهاز يأتي بعدد 5 سنوات من تحديثات BIOS للحماية، مع ضمان دولي يصل إلى 3 سنوات، كما يدعم تصميم الجهاز معايير المتانة في التصميم.

المصدر