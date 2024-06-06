تكنولوجيا: Corsair تكشف عن شاشة الألعاب Xeneon 34WQHD240-C بمعدل تحديث 240 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Corsair النقاب عن شاشة الألعاب Xeneon 34WQHD240-C، التي تنطلق بمعدل تحديث 240 Hz، وتدعم الإتصال عبر منفذ USB-C.

تتميز شاشة الألعاب Xeneon 34WQHD240-C الجديدة من Corsair بلوحة QD-OLED بحجم 34 إنش، ودقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 240 Hz.

كما تتميز شاشة Xeneon 34WQHD240-C بنسبة سطوع 1000 nits، وتدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium، وأيضاً تقنية NVIDIA G-SYNC التي تدعم خفض تمزق الإطارات، كما تتميز الشاشة بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG.

الشاشة تدعم أيضاً معايير sRGB لتغطية لونية بنسبة 100%، كما تتميز Xeneon بتصميم نهائي لامع، وتتضمن الشاشة عدد من المنافذ تشمل 2 من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB C لدعم دفع طاقة بقدرة 65 W، أو دعم نمط DisplayPort Alt، منفذ USB C، و4 من منافذ USB 3.1 فئة A لسرعة نقل بيانات 5 جيجابت في الثانية، مدخل 3.5مم للسماعات.

وتنطلق الشاشة بمفتاح KVM، وعدة VESA بحجم 100 في 100مم، ولقد أكدت الشركة على أن شاشة Xeneon 34WQHD240-C ستتمتع بضمان ثلاث سنوات، ومعايير ‘Zero Dead Pixel’.

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