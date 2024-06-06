شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بره مصر وبتستخدمه.. تحديث جديد لتطبيق Google Lens يوفر نتائج بحث أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح أداة Google Lens لك استخدام كاميرا هاتفك للبحث في العالم من حولك، ما عليك سوى توجيه الكاميرا نحو شيء ما، وسيحاول Google Lens التعرف عليه باستخدام تقنية التعرف على الصور، بمجرد أن يتعرف على الكائن، فإنه يوفر لك المعلومات ذات الصلة حول هذا الموضوع، لكن في بعض الأحيان، قد يستخدم البحث عن الصور سياقًا إضافيًا، ولهذا السبب قد تقوم جوجل بتحسين Google Lens لقبول المزيد من السياق، وقد تضيف قريبا سياق لعمليات البحث الخاصة بك، وفقاً لموقع phonearena.

تعمل جوجل على تسهيل بدء البحث وإضافة سياق إضافي، حيث يمكنك الضغط على زر الغالق لبدء البحث، ولكن قريبًا، ستتمكن من النقر مع الاستمرار (أي الضغط لفترة طويلة) على زر الغالق لإضافة سياق بصوتك في نفس الوقت.

حاليًا، عند استخدام Google Lens للبحث عن الصور، فإنك تضغط على زر الغالق لبدء البحث، بعد الانتهاء من البحث عن الصور، يمكنك إضافة سياق من خلال النقر على أيقونة البحث الصوتي، ويمكن أن يكون هذا السياق الإضافي في شكل صوت أو نص.

لذلك، مع هذا التحديث القادم، ستكون إضافة السياق إلى بحث الصور الخاص بك أسرع وأسهل، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن جوجل تعمل أيضًا على ميزة تتيح لك البحث باستخدام الفيديو، وليس فقط الصور الثابتة.

إذا قررت جوجل طرح هذه الميزة المفيدة، فسيتمكن المستخدمون من تسجيل مقطع فيديو وإضافة سياق بحث إضافي من خلال الصوت في نفس الوقت.

ومع ذلك، لم يتم تفعيل أي من هذه الميزات في Google Lens حتى الآن، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال بحث جوجل، وقد يتم طرحها في المستقبل.