تكنولوجيا: ONEXPLAYER X1 تكشف عن سعر جهاز ONEXPLAYER X1 Mini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت One-Netbook عن سعر جهاز ONEXPLAYER X1 Mini الذي يتوفر بذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام ومعالج AMD Ryzen 7 8840U.

قدمت One-Netbook منذ أيام الإصدار الأكبر من جهاز ONEXPLAYER X1 Ryzen الذي توفر في السوق الصيني فقط، بينما تستعد الشركة لإطلاق ONEXPLAYER X1 Mini في الأسواق العالمية عبر حملة في Indiegogo.

ولقد انطلق جهاز One-Netbook بشاشة IPS بحجم شاشة 8.8 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz، وتغطية لونية بمعايير sRGB بنسبة 133%.

ويضم الجهاز معالج AMD Ryzen 7 8840U المميز بمعمارية Zen 4 بعدد 8 من الأنوية، أيضاً يضم الجهاز كرت الشاشة المدمج Radeon 780M.

كما يأتي الجهاز بموصل OCuLink، ويأتي بقدرة بطارية 65 Wh على غرار إصدار الشركة الأكبر ONEXPLAYER X1، ويضم إصدار mini اثنان من منافذ USB 4، ويدعم تقنية Windows Hello للتسجيل، كما يأتي الجهاز بمسند مدمج.

كما يضم الجهاز فتحة M.2 2230، ويعد من بين الأجهزة المميزة بتصميم 3 في 1، حيث تدعم لوحة المفاتيح ولوحة التحكم القابلة للفصل عن الجهاز، ومن المقرر أن يبدأ سعر ONEXPLAYER X1 Mini من 799 دولار، على أن يرتفع سعر الجهاز إلى 899 دولار بعد إنتهاء الشركة من بيع 100 وحدة.

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