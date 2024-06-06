شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تُطلق صاروخا لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، اليوم الخميس، صاروخا حاملا من طراز "سيريس-1" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي البلاد؛ لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار المحدد لها سلفا.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بأنه تم إطلاق الصاروخ التجاري من موقع الإطلاق المذكور، حاملا على متنه القمر الاصطناعي "تي إي إي-01 بي" وقمرين اصطناعيين آخرين.

وأوضحت أن هذا الإطلاق يمثل مهمة الطيران الـ14 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "سيريس-1".

جدير بالذكر أن الصين لديها صاروخ من طراز "ليجيان-1 واي 3" تستخدمه أيضا في حمل على متنه أقمار صناعية، والذى أطلقته في بداية هذا العام فى الإطلاق المهمة الثالثة لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "ليجيان-1".