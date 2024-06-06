تكنولوجيا: أجهزة Colorful Colorfire MEOW المخصصة للألعاب تنطلق لأسواق جديدة #Computex2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Colorful لإطلاق أجهزة Colorfire MEOW المخصصة للألعاب خلال الفترة القادمة في أسواق جديدة، ولقد جاء إعلان الشركة خلال فعاليات مؤتمر Computex للعام 2024.

قدمت سلسلة أجهزة Colorfire MEOW في السوق الصيني خلال شهر فبراير الماضي، والتي جاءت بمعالج Ryzen 7 7735H.

وفي فعاليات Computex أعلنت الشركة عن إطلاق أجهزة MEOW R15 وR16 بمعالج AMD Ryzen 7 8845HS وهو أعلى إصدار في سلسلة معالجات “Hawk Point”، على أن يأتي المعالج مع كرت الشاشة RTX 4070 بقوة 140W TGP، لذا تدعم الأجهزة آداء قوي في جميع الألعاب.

ولقد طورت سلسلة أجهزة Colorful بهدف رئيسي في دفع آداء مستقر في الأعباء المكثفة لتشغيل الألعاب، حيث تأتي الأجهزة بمراوح turbo مزدوجة، مع 6 أنابيب حرارية، مع برنامج للتحكم في الآداء لضبط الموارد وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

ويتميز MEOW R15 بشاشة IPS بحجم 15.6 إنش، ودقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، كما تدعم الشاشة في هذا الإصدار معدل تحديث 165 Hz.

من جانب أخر يأتي جهاز MEOW 16 بشاشة IPS بحجم 16 إنش، بميزة دعم معدل تحديث 240 Hz، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، ويدعم الجهازين تغطية لونية بمعايير sRGB بنسبة 100%.

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