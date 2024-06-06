شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل جديد من أبل.. مستخدمو iPhone يشتكون من انقطاع خدمة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصاب تطبيق الطقس المخصص من شركة أبل عطلا اشتكى منه العديد من مستخدمي iPhone، ما جعلهم غير قادرين على رؤية توقعات الطقس، وامتلأت منصة الوسائط الاجتماعية X بالمستخدمين الذين يعبرون عن إحباطهم بشأن الخلل.

ووفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانية، يبدو أن المشكلة منتشرة في مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أشخاص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا في تأثرهم، وبدلاً من عرض التوقعات المباشرة، يعرض التطبيق شاشة فارغة مع الموقع فقط عند فتح التطبيق.

تم الإبلاغ عن المشكلة لأول مرة بواسطة 9to5Mac، لكن صفحة خدمة أبل تظهر أن "الطقس" لديها يواجه مشكلات.

يوضح الموقع أن "جميع المستخدمين متأثرون"، بينما يمكن للمستخدمين تصفح الويب للحصول على توقعات منطقتهم، يأتي التطبيق محملاً مسبقًا على أجهزة iPhone، مما يجعله خيارًا مفضلاً للمستخدمين.

وقال أحد المستخدمين على X، "لحسن الحظ، لا يتعين علي الاعتماد عليه باعتباره المصدر الوحيد للطقس، بفضل تطبيقات الطقس الخمسة الأخرى الموجودة على هاتفي، أنا بخير".

ووجد بعض المستخدمين أن التطبيق لا يعمل على ساعة Apple Watch الخاصة بهم أيضًا، مما يظهر مكانًا فارغًا حيث توجد درجات الحرارة عادةً".