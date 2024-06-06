شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تواجه دعوة تمنعها من استخدام البيانات الشخصية للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت شركة ميتا خطة لاستخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بها دون الحصول على موافقة، وتعرضت لانتقادات من مجموعة المناصرة NOYB، التي دعت المنفذون في جميع أنحاء أوروبا لوقف هذا الاستخدام، وفقاً لصحيفة رويترز.

حث NOYB هيئات مراقبة الخصوصية الوطنية على التصرف فورًا، قائلًا إن التغييرات الأخيرة في سياسة خصوصية ميتا، والتي تدخل حيز التنفيذ في 26 يونيو، وستسمح لها باستخدام سنوات من المنشورات الشخصية أو الصور الخاصة أو بيانات التتبع عبر الإنترنت لـ Facebook تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمالك.

وقالت مجموعة المناصرة إنها قدمت 11 شكوى ضد ميتا وطلبت من سلطات حماية البيانات في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا إطلاق إجراء عاجل بسبب التغييرات الوشيكة.

رفضت ميتا انتقادات NOYB وأشارت إلى مدونة بتاريخ 22 مايو قالت فيها إنها تستخدم المعلومات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت والمرخصة لتدريب الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المعلومات التي شاركها الأشخاص علنًا حول منتجاتها وخدماتها.

ومع ذلك، قالت رسالة تم إرسالها إلى مستخدمي فيسبوك إن Meta قد لا تزال تعالج معلومات حول الأشخاص الذين لا يستخدمون منتجاتها وخدماتها وليس لديهم حساب إذا ظهروا في صورة أو تم ذكرهم في المنشورات أو التسميات التوضيحية التي شاركها المستخدم.

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن واثقون من أن نهجنا يتوافق مع قوانين الخصوصية، ويتوافق نهجنا مع كيفية تطوير شركات التكنولوجيا الأخرى وتحسين تجاربها في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا (بما في ذلك Google وOpen AI)".

قدمت NOYB بالفعل العديد من الشكاوى ضد شركة ميتا وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن الانتهاكات المزعومة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي والتي تهدد بفرض غرامات تصل إلى 4٪ من إجمالي مبيعات الشركة العالمية بسبب الانتهاكات.

أشارت ميتا سابقًا إلى مصلحة مشروعة في استخدام بيانات المستخدمين لتدريب وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى، والتي يمكن مشاركتها مع أطراف ثالثة.

وقال مؤسس NOYB ماكس شريمز في بيان، إن المحكمة العليا في أوروبا حكمت بالفعل في هذه القضية في عام 2021، وقال: "لقد أوضحت محكمة العدل الأوروبية (CJEU) بالفعل أن ميتا ليس لديها "مصلحة مشروعة" لتجاوز حق المستخدمين في حماية البيانات عندما يتعلق الأمر بالإعلان"، وقال شريمز: "مع ذلك، تحاول الشركة استخدام نفس الحجج لتدريب "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" غير المحددة، ويبدو أن ميتا تتجاهل مرة أخرى بشكل صارخ أحكام محكمة العدل الأوروبية"، مضيفًا أن اختيار عدم المشاركة كان معقدًا للغاية.