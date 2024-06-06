شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو X يهددون بمغادرة المنصة بعدما سمحت رسميًا بالإباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المستخدمون عن غضبهم من منصة X التابعة لإيلون ماسك بعد أن سمح الملياردير رسميًا بنشر المواد الإباحية على المنصة، ومن المعروف أن المحتوى الجنسى الصريح موجود على موقع التواصل الاجتماعي منذ ما قبل حصول ماسك على ملكيته فى عام 2022، ولكن لم يكن مسموحًا به رسميًا حتى الآن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تنص سياسة هذا المحتوى على أن الإباحية هى شكل مشروع من أشكال التعبير الفنى، ولكن سيتم وضع علامة على المحتوى بحيث لا يتمكن المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من رؤيته.

لكن ادعى المستخدمون أنهم يشاهدون الآن المزيد من المواد الإباحية منذ الإعلان، وأعربوا عن قلقهم من عدم قدرتهم على فتح التطبيق حول أفراد الأسرة الصغار أو فى العمل خوفًا من رؤيتهم لمحتوى جنسى صريح.

وضعت سياسة X الجديدة بعض المستخدمين فى موقف صعب، حيث قال العديد منهم إنهم سيغادرون النظام الأساسي إذا استمر المحتوى فى الظهور فى خلاصتهم.

ذهب أحد المستخدمين إلى حد القول إنهم تعرضوا لمحتوى إباحى على الموقع أكثر من الأخبار الحقيقية بينما دعا آخرون إلى فرض حظر تام واقترحوا على ماسك فتح تطبيق منفصل حيث يمكن للأشخاص مشاهدة المواد.

وكتب مستخدم آخر على موقع X: "إذا كان إيلون يريد عرض المواد الإباحية على X، فيجب عليه فصلها عن عامة الناس ليشاهدها الكبار، بدلًا من فرضها على الجميع".

صرح المتحدث باسم X، جو بيناروش، أن المستخدمين لن يشاهدوا المحتوى من منشئ محتوى للبالغين إلا إذا اتبعوا حساب ذلك الشخص.

وتنص السياسة على أن محتوى البالغين المسموح به يشمل الصور ومقاطع الفيديو والأنمى والمواد التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى والتى تعرض العرى الكامل أو الجزئى والسلوك الجنسى الصريح أو الضمنى أو الأفعال المحاكاة مثل الجماع الجنسى والأفعال الجنسية الأخرى.

وتضع السياسة أيضًا قيودًا تحظر استغلال الأطفال فى المواد الإباحية والمواد غير التوافقية، حيث قالت المنصة إنه إذا كان المستخدم لا يريد رؤية المحتوى، فيجب عليه ضبط إعدادات الوسائط الخاصة به من خلال الضغط على أيقونة "المزيد" وتحديد خيار "الإعدادات والخصوصية" من القائمة المنسدلة والتحقق من المحتوى الذى لا تريده.

ومع ذلك، وفقًا لمركز مساعدة X، فإن تحديد فئة مثل العرى أو العنف أو المواد الحساسة لن يؤدى بالضرورة إلى إزالتها من الموجز ولكن سيتم بدلًا من ذلك وضع علامة عليها بـ "تحذير محتوى" للمنشور.

حظر X محتوى البالغين الذى يتضمن الاستغلال أو التشييء أو إضفاء الطابع الجنسى على القاصرين أو إيذائهم أو السلوك الفاحش أو الصور ومقاطع الفيديو غير التوافقية.

وسيُطلب من منشئى المحتوى الإباحى ضبط إعدادات الوسائط الخاصة بهم لوضع جميع الصور ومقاطع الفيديو خلف تحذير المحتوى الذى سيحتاج إلى إقراره والموافقة عليه من قبل المستخدم قبل أن يتمكن من مشاهدته.

إذا لم يتم تحديد المنشورات بشكل صحيح، قال X فى المنشور إنه سيضبط إعدادات حساب المبدعين لهم.

وأوضح بيناروش، "أن إضافة المواد الإباحية ليست سياسة جديدة، ولكن تم إطلاقها ببساطة لتوضيح لغة سياستنا لجميع المستخدمين والشركاء".

وتابع: "لم يتغير تطبيقنا"، مضيفًا أن "هذه السياسات الجديدة المحددة تحل ببساطة محل سياساتنا السابقة بشأن وسائل الإعلام الحساسة والخطاب العنيف".