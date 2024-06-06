تكنولوجيا: إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية Truke BTG Ultra التي تركز على الألعاب مع عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Truke أحدث سماعات الأذن لاسلكية لها، والتي تركز على الألعاب، وهي سماعة BTG Ultra، في الهند.

توفر السماعات ميزات رئيسية، مثل برامج تشغيل الصوت مقاس 13 ملم، وزمن الوصول المنخفض للغاية، وعمر البطارية الذي يصل إلى 60 ساعة، واتصال Bluetooth 5.4.

فيما يلي معلومات تفصيلية حول المواصفات والمميزات وسعر BTG Ultra. تتميز BTG Ultra بوضع Battle Mode الخاص بـ Truke، والذي يعمل على تحسين تجربة الألعاب مع زمن استجابة منخفض للغاية يبلغ 40 مللي ثانية، مما يضمن أوقات استجابة سريعة وتأثيرات صوتية محسنة، والتي يمكن أن تكون ضرورية للألعاب.

إحدى الميزات الرئيسية هي تقنية RapidPower Charging، التي توفر ما يصل إلى 10 ساعات من اللعب مع 10 دقائق فقط من الشحن. وتحتوي حافظة الشحن على بطارية بقوة 500 مللي أمبير، وتعد بعمر بطارية إجمالي يصل إلى 60 ساعة.

وفيما يتعلق بجودة الصوت، يستخدم BTG Ultra تقنية Truke’s 360 Spatial Audio، التي تدعم برامج الترميز SBC وAAC، إلى جانب محركات التيتانيوم مقاس 13 مم لضمان نقل الصوت بوضوح.

وللاتصال، تتميز سماعات الأذن بتقنية Quad Mic PureVoice ENC، والتي تستخدم أربعة ميكروفونات وعزل الضوضاء المتقدم لتحسين وضوح المكالمات.

تشتمل الميزات الإضافية لـ BTG Ultra على معيار IPX5 لمقاومة الماء والعرق، وتقنية الاقتران الفوري بخطوة واحدة مع Bluetooth 5.4 للاتصال السريع والمستقر، ودعم المساعدين الصوتيين مثل Siri ومساعد جوجل، مما يسمح للمستخدمين بإدارة جلسات الألعاب، والتحقق من الإشعارات، وأجهزة التحكم حر اليدين.

تتوفر Truke BTG Ultra الآن على موقع Amazon و Flipkart والموقع الرسمي لـ Truke. وبدءًا من 5 يونيو، يمكن للمشترين شرائها بسعر إطلاق خاص قدره 899 روبية. وبعد هذه الفترة، سيتم بيع BTG Ultra بسعرها العادي البالغ 1099 روبية بعد 7 يونيو.

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